Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında birtakım değişiklikler olacak gibi duruyor. Merkür ile Satürn'ün gökyüzünde birleşerek oluşturduğu kare, romantizmi bir adım öteye taşıyor ve aşk hayatında daha ciddi bir döneme işaret ediyor. Bu durum, hislerinin daha da derinleşmesine ve beklentilerinin artmasına neden oluyor.

Artık flört etmek, geçici ilişkiler yaşamak yerine, gerçek, kalıcı ve anlamlı bir bağ arayışındasın! Kalbin, kısa süreli heyecanlara ve geçici aşklara karşı bir tür direniş gösteriyor. Sanki derinlerde, kalıcı bir aşkı arıyor ve bu arayışın sonunda kalbinin kapılarını tamamen açacak birini bulmayı umuyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…