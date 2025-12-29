onedio
30 Aralık Salı Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
30 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Aralık Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Aralık Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Merkür, bugün Satürn ile kare açı oluşturuyor. Bu durum ise belki de farkında olmadan, sırtında ve genel duruşunda belirgin gerginliklere yol açabilir. Dolayısıyla, bugün dik durmaya özellikle dikkat etmende fayda var. Belki de bu durumu, biraz omurga egzersizi yaparak hafifletebilirsin. Kendini nasıl hissettiğini düşün ve belki de birkaç dakikanı alacak bu kısa egzersizlerle enerjini yükselt.

Bir diğer önemli nokta ise, eğer bir ofiste çalışıyorsan, sandalye ve masa ayarlarını gözden geçirmen olabilir. Belki de birkaç küçük ayarlama, sırtındaki gerginliği azaltabilir ve daha rahat bir çalışma ortamı sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

