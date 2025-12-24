onedio
25 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Aralık Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Aralık Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak. Zira, bugün gücünü ve enerjini doğru bir şekilde yönetmen gerekecek. Özellikle her şeye yetişmeye çalışmak, seni gereksiz yere yıpratabilir. Bunu yaparken kendini fazlasıyla yorabilir ve enerjini hızlıca tüketebilirsin.

Oysa şimdi kendini gereksiz yere yormak yerine, enerjini dengeli bir şekilde dağıtmayı denemelisin. Belki biraz durulmalı, hafta sonuna erken bir giriş yapmalı ve hatta tatile çıkmalısın. Gücünü ve enerjini korumak, sağlıklı kalmak anlamına gelecek bugün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

