Sevgili Aslan, bu hafta iş hayatında, kaynak yönetimi ve ortaklaşa yürüttüğün projelerdeki krizleri çözme konusunda bir hayli özverili çalışacaksın. Beklenmedik ve gözden kaçırdığın bazı maddi detaylar bile önüne ansızın düşecek. Evren adeta seni güçlendirmek ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmek için seni destekleyecek. İşte bu da sana rakiplerini alt etmek için yol gösterecek!

Haftanın en dikkat çekici astrolojik olaylarından biri olan Güneş ile Uranüs altmışlığı da kariyerinde teknolojik bir kolaylık ya da yepyeni bir fikirle güçlenmeni sağlayacak. Sanki bir labirentin içindeymiş gibi hissettiğin bir iş sürecinde, aniden ortaya çıkan bir yöntem değişikliği, omuzlarındaki yükü hafifletebilir. Bu yeniliğe karşı direnç göstermezsen, yeni otorite figürü de sen olacaksın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Balık burcundaki Yeni Ay, derin ve spiritüel bir başlangıcı işaret ediyor. Partnerinle arandaki bağında, daha şeffaf ve teslimiyetçi bir döneme adım atabilirsin. Eğer yalnızsan, bir tesadüf gibi başlayan bir etkileşimin aslında derin bir ruhsal uyum barındırdığını fark etmen uzun sürmeyecek. Belki de bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…