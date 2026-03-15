Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında oldukça önemli bir dönemeçtesin. Balık burcundaki Yeni Ay, aşk hayatında derin ve manevi bir başlangıca işaret ediyor. Bu, ruhunun derinliklerine ulaşabileceğin, duygusal anlamda bir yenilenme ve dönüşüm süreci olabilir.

Partnerinle arandaki ilişkinde daha şeffaf ve teslimiyetçi bir döneme adım atabilirsin. Bu, birbirinize karşı daha açık olmanızı ve duygusal açıdan daha fazla teslimiyet göstermenizi gerektirebilir.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta bir tesadüf gibi görünen bir etkileşim, aslında derin bir ruhsal uyum barındırıyor olabilir. Bu, beklenmedik bir şekilde karşına çıkan bir kişiyle hemen bir bağ kurmanı sağlayabilir. Belki de bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır. Sen ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…