Sevgili Aslan, bu hafta iş dünyasında oldukça heyecanlı ve hareketli bir süreç bekliyor. Kaynak yönetimi ve ortaklaşa yürüttüğün projelerdeki çıkmaza giren durumları çözme konusunda adeta bir süper kahraman gibi çalışacaksın. Beklentilerinin dışında, gözden kaçırdığın bazı maddi detaylar bile önüne çıkacak. Seni güçlendirmek ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmek için adeta bir kılavuz gibi yardım eli uzatacak bu dönemde gökyüzü de! Bu ise rekabette bir adım daha öne geçmeni sağlayacak!

Haftanın en çok konuşulacak astrolojik olaylarından biri olan Güneş ile Uranüs altmışlığına da değinmeden geçmeyelim. Çünkü bu enerji, kariyerine teknolojik bir destek ya da yepyeni bir fikirle güç katmanı sağlayacak. Sanki karmaşık bir labirentin içindeymiş gibi hissettiğin bir iş sürecinde, aniden ortaya çıkan bir yöntem değişikliği, omuzlarındaki yükü hafifletecek. Bu yeniliklere karşı direnç göstermeyip onları kucaklarsan, yeni otorite figürü de sen olabilirsin! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…