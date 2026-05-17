18 Mayıs - 24 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

18 - 24 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 18 Mayıs - 24 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Mayıs - 24 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta Venüs ile Mars altmışlığı kariyerinde karizmanı kullanarak harika anlaşmalar yapmanı sağlıyor. İş görüşmelerinde sergileyeceğin diplomatik tavır rakiplerini gölgede bırakacaktır. İkna gücün sayesinde şirketine büyük kârlar getireceksin.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Güneş'in İkizler burcuna geçişiyle sosyal ağlarını genişleterek yeni yatırımcılar bulacaksın. Kalabalıklara yapacağın hitaplar projelerine finansman desteği sağlayacaktır. Liderlik vasıflarını konuşturarak mesleki itibarını zirveye taşıyorsun.

Peki ya aşk? Merkür ile Uranüs kavuşumu aşk hayatında anlık patlamalar yaratabilir. Partnerinle arandaki ego savaşları şiddetli ayrılık konuşmalarına zemin hazırlayacaktır. Bekarsan aniden alevlenip çabucak sönen hevesler peşinde koşmak ruhunu yorabilir. Bu yüzden iyi düşünmelisin, anlık bir heves mi istediğin, yoksa kalıcı bir aşk mı? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

