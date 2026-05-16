Sevgili Aslan, bugün Merkür İkizler burcuna geçerken sosyal ağlarını ve ekip çalışmalarını muazzam bir hızla büyütüyorsun. Kalabalıklara yapacağın hitaplar sayesinde projelerine finansman destekleri bulabilirsin. İnsanları ortak bir amaç etrafında toplama yeteneğin liderlik vasıflarını parlatabilir. Vizyoner fikirlerin iş hayatını değişime sürüklerken, kazancına yeni bir ivme kazandıracaktır.

Öte yandan Venüs ve Chiron arasındaki açının etkisi ile yüzünü yurt dışı bağlantılı işlere veya akademik çalışmalara çevirebilirsin. Ufkunu genişletirken geçmişin dar kalıplarından bütünüyle kurtularak özgürleşebilirsin. Zirvede yerin hazır, maddi ve manevi anlamda aldığın destekle ilerlemeye odaklan! Bugünü başarıyla taçlandıracaksın.

Peki ya aşk? Birlikte öğrenmenin ve ufukları aşmanın getirdiği coşkuyu yaşayacaksın. Partnerinle hayat felsefelerin üzerine yapacağın derin sohbetler sevdanı çekici bir bilgeliğe ulaştıracaktır. İlişkin yoksa, sosyal etkinliklerde veya eğitim programlarında vizyonuyla seni büyüleyen insanlarla tanışarak asil sevdalara başlayabilirsin. Tabii bunun için hayata karışmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...