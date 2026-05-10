Haberler Yaşam Astroloji 11 Mayıs - 17 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

11 - 17 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
10.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 11 Mayıs - 17 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 11 Mayıs - 17 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu haftanın başında kariyer yolculuğunda zorlanmadan ve doğal bir tempoyla yöneticilerinin onayını kazanıyorsun. Hafta sonuna doğru Yeni Ay desteğini kalıcı yapılara dönüştürerek mesleki duruşunda sade lakin son derece saygın bir yer ediniyorsun. Finansal hedeflerini mantık çerçevesinde büyüterek geleceğini sağlam temeller üzerine oturtuyorsun.

Mars ve Chiron kavuşumu fiziksel sınırlarını kabullenip bedeninden kusursuzluk beklemeyi bıraktığın anlarda şifa sunuyor. Kemik ve omurga sağlığını destekleyecek hafif esneme hareketleri duruşundaki görünmez yükleri hafifletiyor. Kendi limitlerini zorlamak yerine bedenine saygı duyduğunda fiziksel direncin artıyor.

Peki ya aşk? Ay ile Venüs etkileşimi sürekli sahnede olma ihtiyacını bırakıp sadece anı paylaşmanın değerini hissetmeni sağlıyor. Karşılıklı saygıya dayanan yeni iletişim dili ilişkinize olgun ve sarsılmaz bir boyut katıyor. Bekar Aslanlar için ise gösterişten uzak lakin derinliği olan karakterler hayatın merkezine yerleşiyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

