Sevgili Aslan, bugün aşk yalnızca duygularla değil, ortak hayallerle de büyüyor… Partnerinle kurduğun her sohbet, birbirinizi biraz daha keşfetmenizi sağlayabilir. Özellikle geleceğe dair konuşmalar, ilişkine yalnızca heyecan değil aynı zamanda güçlü bir yön duygusu kazandıracaktır. Birbirinizin hayat görüşüne duyduğunuz hayranlık, sevdanızı sıradan bir yakınlığın ötesine taşıyabilir.

Ama eğer yalnızsan; kalabalık bir ortamda, eğitimle ya da sosyal bir organizasyonla bağlantılı şekilde karşına çıkan biri zihnini olduğu kadar kalbini de etkileyebilir. Bu kez seni büyüleyen şey yalnızca dış görünüş değil, aynı yöne bakabilme hissi olacak. Görünen o ki aşk, ufkunu genişleten bir yol arkadaşlığına dönüşüyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…