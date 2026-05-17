Aşırı Sıcaklıklar Dünya Kupası Statlarını Tehdit Ediyor

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika’daki stadyumlarda düzenlenecek. Ancak özellikle ABD’nin güney eyaletleri ile Meksika’nın kuzey bölgelerinde gündüz sıcaklıklarının genellikle 30-35 derece arasında seyrettiği, bazı dönemlerde ise 40 dereceye kadar çıktığı belirtiliyor.

Türkiye millî futbol takımı da hazırlık kampını, haziran ayında sıcaklığın 35 derecenin üzerine çıkabildiği Arizona’da yapacak.

FIFA ise yüksek sıcaklık riskini kabul ederek, oyuncu sağlığını koruma amacıyla turnuvadaki her maçın iki devresinde de zorunlu üç dakikalık su molaları uygulanacağını açıkladı.

Öte yandan 2025 yılında ABD’de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası sırasında aşırı sıcak ve fırtına nedeniyle birçok maçta aksama yaşanmıştı. Chelsea FC ile SL Benfica arasındaki karşılaşma dahil toplam altı maç kesintiye uğrarken, bazı mücadelelerde iki saate varan gecikmeler yaşanmıştı.

Dönemin Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca da yaşananların ardından ABD’nin bu tür bir turnuvaya ev sahipliği yapmak için “muhtemelen doğru yer olmadığını” söylemişti.