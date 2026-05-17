Aşırı Sıcaklıklar Dünya Kupası Statlarını Tehdit Ediyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2026 - 19:09

FIFA, Dünya Kupası öncesinde bilim insanlarından gelen dikkat çekici bir uyarıyla karşı karşıya kaldı. Dünyanın önde gelen uzmanlarından oluşan bir grup, turnuva sırasında beklenen yüksek hava sıcaklıklarının futbolcular açısından ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti.

Bilim insanlarının hazırladığı mektupta, şu ana kadar alınan önlemlerin “yetersiz” kaldığı ifade edilirken, FIFA’ya daha kapsamlı koruma protokolleri uygulanması çağrısı yapıldı. Uzmanlar, özellikle su molalarının uzatılması ve aşırı sıcaklık durumlarında maçların ertelenmesi gibi uygulamaların devreye alınmasını istedi.

Ayrıca uzman grup, karşılaşmaların oynanacağı 16 stattan 14’ünde sıcaklık değerlerinin tehlikeli seviyelerin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye'nin kamp yerinde sıcaklıklar 35 derecenin üstünde olacak.

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika’daki stadyumlarda düzenlenecek. Ancak özellikle ABD’nin güney eyaletleri ile Meksika’nın kuzey bölgelerinde gündüz sıcaklıklarının genellikle 30-35 derece arasında seyrettiği, bazı dönemlerde ise 40 dereceye kadar çıktığı belirtiliyor.

Türkiye millî futbol takımı da hazırlık kampını, haziran ayında sıcaklığın 35 derecenin üzerine çıkabildiği Arizona’da yapacak.

FIFA ise yüksek sıcaklık riskini kabul ederek, oyuncu sağlığını koruma amacıyla turnuvadaki her maçın iki devresinde de zorunlu üç dakikalık su molaları uygulanacağını açıkladı.

Öte yandan 2025 yılında ABD’de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası sırasında aşırı sıcak ve fırtına nedeniyle birçok maçta aksama yaşanmıştı. Chelsea FC ile SL Benfica arasındaki karşılaşma dahil toplam altı maç kesintiye uğrarken, bazı mücadelelerde iki saate varan gecikmeler yaşanmıştı.

Dönemin Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca da yaşananların ardından ABD’nin bu tür bir turnuvaya ev sahipliği yapmak için “muhtemelen doğru yer olmadığını” söylemişti.

Sıcaklıklar ne seviyede olacak?

Nem oranının yükselmesiyle birlikte vücudun kendini soğutması zorlaşıyor ve hissedilen sıcaklık ciddi şekilde artıyor. Örneğin Miami’de 32 derecelik hava sıcaklığı çoğu zaman 43 derece gibi hissediliyor.

Uzmanlar ayrıca, vücudun maruz kaldığı ısı stresini ölçen WBGT (Islak Küre Sıcaklığı) değerine dikkat çekiyor. Yaklaşık 28 derece WBGT seviyesi elit sporcular için risk eşiği kabul edilirken, yapılan araştırmalarda Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak 16 şehirden 14’ünde bu sınırın aşılabileceği belirtildi.

Miami, Houston, Dallas ve Atlanta gibi bazı şehirlerde WBGT’nin 32 dereceye kadar çıkabileceği, bunun da aşırı sıcaklık stresi anlamına geldiği ifade edildi.

Riskleri azaltmak amacıyla maç saatlerinin daha serin zaman dilimlerine kaydırıldığı, bazı stadyumlarda ise açılır kapanır çatı ve iklimlendirme sistemlerinin kullanılacağı belirtildi. Ancak olası sıcak hava dalgalarının hem futbolcular hem de taraftarlar için ciddi zorluk oluşturabileceği vurgulandı.

Fırtına ve yıldırım riski de var.

Gök gürültülü fırtınalar da 2026 FIFA Dünya Kupası için en büyük risklerden biri olarak gösteriliyor. Yaz aylarında sık görülen bu hava olaylarının özellikle Miami, Houston ve Atlanta gibi sıcak ve nemli şehirlerde öğleden sonra ve akşam saatlerinde daha yoğun yaşanabileceği belirtiliyor.

ABD’de uygulanan güvenlik prosedürlerine göre, bir stadyumun 16 kilometre yakınında yıldırım tespit edilmesi halinde karşılaşmalar son yıldırım düşmesinden itibaren en az 30 dakika süreyle durduruluyor.

Kısa süre önce düzenlenen Miami Grand Prix de gök gürültülü fırtına ve yıldırım riski nedeniyle üç saat erkene alınmıştı. Yarış pistinin, Dünya Kupası maçlarına da ev sahipliği yapacak Hard Rock Stadium’un hemen yanında bulunması dikkat çekiyor.

Uzmanlar, maç saatlerinin değiştirilebilmesine rağmen gök gürültülü fırtınaların önceden kesin şekilde tahmin edilmesinin zor olduğunu ve bunun organizasyon açısından en belirsiz risklerden biri haline geldiğini belirtiyor.

Turnuvadaki maçlarda ertelemeler olabilir.

Aşırı hava koşullarıyla mücadele etmek, turnuva boyunca hem futbolcular hem de organizasyon ekipleri için önemli başlıklardan biri olacak. Taraftarların ise bu durumdan farklı şekillerde etkilenebileceği belirtiliyor.

Yüksek sıcaklıkların stadyumlar ve taraftar alanlarında zorlayıcı koşullar oluşturabileceği ifade edilirken, gök gürültülü fırtınaların ise maçlarda gecikme ya da geçici tahliye kararlarına yol açabileceği vurgulanıyor.

Uzmanlara göre karşılaşmalarda yaşanabilecek ertelemeler ve uzun gecikmeler; ulaşım planlarının aksamasına, maçların gece geç saatlerde tamamlanmasına ve konaklama düzeninin bozulmasına da neden olabilir.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
