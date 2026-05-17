Aşırı Sıcaklıklar Dünya Kupası Statlarını Tehdit Ediyor
FIFA, Dünya Kupası öncesinde bilim insanlarından gelen dikkat çekici bir uyarıyla karşı karşıya kaldı. Dünyanın önde gelen uzmanlarından oluşan bir grup, turnuva sırasında beklenen yüksek hava sıcaklıklarının futbolcular açısından ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti.
Bilim insanlarının hazırladığı mektupta, şu ana kadar alınan önlemlerin “yetersiz” kaldığı ifade edilirken, FIFA’ya daha kapsamlı koruma protokolleri uygulanması çağrısı yapıldı. Uzmanlar, özellikle su molalarının uzatılması ve aşırı sıcaklık durumlarında maçların ertelenmesi gibi uygulamaların devreye alınmasını istedi.
Ayrıca uzman grup, karşılaşmaların oynanacağı 16 stattan 14’ünde sıcaklık değerlerinin tehlikeli seviyelerin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.
Türkiye'nin kamp yerinde sıcaklıklar 35 derecenin üstünde olacak.
Sıcaklıklar ne seviyede olacak?
Fırtına ve yıldırım riski de var.
Turnuvadaki maçlarda ertelemeler olabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın