Sevgili Aslan, sevildiğini hissetmek ve ilgi görmek senin için her zaman çok önemli. Ama bugün, bu durum biraz daha farklı bir boyut kazanıyor. Belki de bir partnerin beklenmedik bir romantik jestiyle veya sıcak bir yaklaşımla karşılaşacaksın. Bu durum, öz güvenini tazeleyecek ve içindeki enerjiyi yeniden canlandıracak.

Hissettiğin bu güçlü destek, ilişkine olan güvenini de kat be kat artıracak. Belki de aklında partnerinle ilgili bazı tereddütler vardı, belki de bazı soru işaretleri... Ama artık tüm bu belirsizliklerin ortadan kalktığını göreceksin, değil mi? İşte bu yüzden, bu hafta sonu aşk hayatında da kendi değerini bilmen ve karşındaki kişiye de bunu hissettirmen çok önemli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…