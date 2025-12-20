Sevgili Aslan, bugün romantik ilişkilerin karmaşık dünyasında, beklentilerinin netliğe kavuştuğu bir döneme adım atıyorsun. Artık sadece ilgi görmek senin için yeterli olmayacak. Karşılıklı emek verme ve çaba sarf etme konusunda daha fazla farkındalık kazanabilirsin. Hani derler ya, aşkta da, savaşta da emek olmazsa olmaz, işte tam da bu noktadayız.

Haliyle bugün, ilişkide sorumluluk paylaşımını gündeme getirebilirsin. Belki birlikte bir hayat kurmayı düşündüğün kişiyle, bu konuyu masaya yatırmanın tam zamanı. Unutma, bir ilişkinin sağlıklı yürüyebilmesi için her iki tarafın da sorumluluk alması gerekir.

Öte yandan Kış Gün Dönümü'nde bekarsan, seni gerçekten ciddiye alacak ve ilgisini tamamen sana yöneltecek biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişi, belki de daha önce hiç dikkatini çekmeyen biri olabilir. Dahası belki de 'Hiç tarzım değil' dediğin birinde aşkı bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…