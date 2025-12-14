Sevgili Aslan, bugün Mars'ın Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, duygusal taraflarını bir kenara bırakıp mantığını ön plana çıkarabilirsin. Bu durum, romantizmi biraz arka plana atmanı ve günlük yaşamın getirdiği sorumlulukları partnerinle paylaşmanı gerektirebilir. Evet, belki biraz sıkıcı gelebilir ama aslında bu durum, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için oldukça önemli. Çünkü birlikte geçirdiğiniz zamanın büyük bir kısmı, günlük yaşamın getirdiği sorumlulukları paylaşmakla geçiyor.

Birlikte bir düzen kurmak, bir takım olmak ve birbirinize destek olmak... İşte tam da bu noktada, senin için her zamankinden daha önemli hale gelebilir. Aşkın, romantizmden çok daha fazlası olduğunu hissettiğinde yol arkadaşını da bulmuş olacaksın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…