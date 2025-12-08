Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında birtakım iniş çıkışlar olabilir. Çünkü Mars ile Satürn arasındaki kare, duygusal cesaretini sorgulamanı tetikleyebilir. Bu durum, ilişkinin geleceği hakkında kafanda bir dizi soru işareti oluşturabilir.

Belki birlikte yaşamak, evlilik ya da çocuk sahibi olma düşüncesi seni korkutuyor. Bu kafa karışıklığı ise Satürn'ün geçişi kadar kısa bir süre devam edecek. Kısa bir süre sonra, aşk hayatındaki taşlar yerine oturacak ve sular durulacaktır. Bu süreçte, her şeyin daha net görüneceği bir döneme gireceksin. Tabii bu süreçte bekar isen, flört etmekten biraz uzaklaşabilir ve kendini daha çok iç dünyana çekebilirsin. Bu da aslında kendini daha iyi anlaman ve ne istediğini belirlemen adına faydalı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…