Sevgili Aslan, bu ayın enerjileri ve gezegenlerin hareketleri iş hayatını etkisi altına alıyor. Ayın ilk günlerinde Mars ve Neptün arasındaki kare açı, iş hayatında bazı yanılsamalar ve yanlış anlaşılmalara dikkat çekiyor. Bu dönemde, stratejik planlama ve detaylara odaklanmanın önemi üzerinde durman gerekiyor. Projelerinde başarıyı yakalamak için sabırlı ve disiplinli bir tutum sergilemek çok önemli. Bu sayede karşına çıkabilecek engelleri aşmakta zorlanmayacak, işlerini daha düzenli bir şekilde ilerletebileceksin.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Mars'ın Oğlak burcuna geçişi enerjini disiplinli ve hedef odaklı bir şekilde artırıyor. Bu enerjiyle kariyerinde hızlı ve kararlı adımlar atabilir, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun projeleri hayata geçirebilirsin. Kalıpları yıkmaya hazırsın, standardın dışına çıkmak için acele de ediyor olabilirsin. Ancak dikkatli ol, başarı için adım adım ilerlemelisin. Hatta konfor alanından da hızla çıkmamalısın.

Biraz da aşktan söz edelim! Aşk hayatında ise beklenmedik bir mesaj veya sürpriz bir karşılaşma kalbini hızla çarpıtabilir. Mars'ın etkisiyle bu ay, ilişkilerde tutkunun ötesinde bir şeyler aramaya başlayabilirsin. Şehvetli yakınlaşmalar kadar duygusal sarılmalar da arzu etmeye başlıyorsun... Bu sayede karşındaki kişiyle daha bilinçli ve anlamlı bir bağ kurabilirsin. Belki de gerçek aşka sığınmanın zamanı geldi, ne dersin? Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…