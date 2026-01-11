Sevgili Aslan, bu haftanın ilk günlerinde Merkür ve Jüpiter'in karşı karşıya gelmesi, iş hayatında temponun bir anda yükselmesine sebep olabilir. Öyle ki, birden fazla sorumluluk seni bekliyor. Ancak panik yapma, çünkü bu durum aynı zamanda senin liderlik yeteneklerini de gözler önüne seriyor. Önemli olan, bu yoğunluk karşısında dağılmamak ve doğru bir planlama yapabilmek. Eğer işleri doğru bir şekilde organize edebilirsen, bu durum senin için bir fırsata dönüşebilir ve fark yaratmanı dahi sağlar.

Haftanın sonlarına doğru ise Oğlak burcundaki Yeni Ay, çalışma düzenini ve günlük iş akışını yeniden yapılandırmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bu sayede daha verimli ve kontrollü bir sistem kurabilirsin. Üstelik bu Yeni Ay, uzun vadede istikrarlı bir yükselişin sinyallerini de veriyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün Kova burcuna geçişi, ilişkiler alanında sürprizlere gebe bir dönemi başlatıyor. Partnerinin beklenmedik bir hamlesi kalbini hoplatırken; eğer bekarsan, ani bir flörtün ciddi bir ilişkiye dönüşme potansiyeli bulunuyor. Bu hafta aşkta kalbinin sesine kulak ver, çünkü kalbin ritmini değiştirmeye hazırlanıyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…