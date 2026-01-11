Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında bir dönüm noktası yaşanacak. Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte, ilişkilerinde adeta bir devrim rüzgarı esecek. Bu rüzgar, ilişkilerini tamamen yeni bir boyuta taşıyacak, sürprizlerle dolu bir dönemi başlatacak.

Eğer bir partnerin varsa, bu hafta ondan beklenmedik bir hamle görebilirsin. Bu hamle kalbinin hızla çarpmasına, belki de aşkına yeniden alevlenmesine neden olabilir. Bu, belki de bir evlilik teklifi, belki de birlikte yeni bir maceraya atılma teklifidir.

Öte yandan eğer henüz aşkı arıyorsan, bu hafta seni ani bir flört bekliyor. Bu flört, beklenmedik bir anda karşına çıkabilir ve bu flörtün ciddi bir ilişkiye dönüşme potansiyeli oldukça yüksek. Bu yüzden, bu hafta aşk hayatında olabilecek tüm gelişmelere karşı gözlerini dört aç. Tabii kalbinin sesine de kulak ver! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…