Sevgili Aslan, gökyüzünde bu hafta Venüs ve Chiron arasında bir kare oluştuğunu gözlemliyoruz. Bu, sağlıkla ilgili konuların öne çıktığı bir dönem anlamına geliyor. Geçmişte üzerine pek düşünmediğin, belki de ihmal ettiğin bir konu ya da küçük bir rahatsızlık, bu hafta yeniden gündeme gelebilir. Ancak endişelenme, bu durum aslında bir sorun değil, aksine bir iyileşme çağrısı!

Zira Chiron'un bedenine gönderdiği sinyaller, sağlığını korumanı sağlayabilir. Bu hafta, bedenini aşırı yorgunluktan uzak tutarak, dinlenerek ve ona gereken özeni göstererek geçir. Böylece, bu rahatsızlık hızla iyileşme sürecine girebilir. Ayrıca hafta ortası olmadan bir hekim kontrolünü de düşün deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…