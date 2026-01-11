onedio
article/comments-white
article/share-white
Aslan Burcu
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 12 Ocak - 18 Ocak haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, gökyüzünde bu hafta Venüs ve Chiron arasında bir kare oluştuğunu gözlemliyoruz. Bu, sağlıkla ilgili konuların öne çıktığı bir dönem anlamına geliyor. Geçmişte üzerine pek düşünmediğin, belki de ihmal ettiğin bir konu ya da küçük bir rahatsızlık, bu hafta yeniden gündeme gelebilir. Ancak endişelenme, bu durum aslında bir sorun değil, aksine bir iyileşme çağrısı!

Zira Chiron'un bedenine gönderdiği sinyaller, sağlığını korumanı sağlayabilir. Bu hafta, bedenini aşırı yorgunluktan uzak tutarak, dinlenerek ve ona gereken özeni göstererek geçir. Böylece, bu rahatsızlık hızla iyileşme sürecine girebilir. Ayrıca hafta ortası olmadan bir hekim kontrolünü de düşün deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

