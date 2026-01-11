Sevgili Koç, bu hafta senin için bir yeniden yapılanma süreci başlıyor. Özellikle sağlıkla ilgili konularda, Oğlak burcundaki Yeni Ay'ın etkisi ile biraz daha dikkatli olmalısın. Kemiklerin, dizlerin ve genel duruşunla ilgili konular bu hafta hassasiyet kazanabilir. Uzun süreler boyunca aynı pozisyonda kalmaktan kaçınman gerekiyor, bu senin için önemli.

Haftanın başında bir enerji düşüklüğü hissedebilirsin, ama sakın endişelenme! Bu, aslında bedeninin sana bir mesajı: 'Biraz yavaşla.' Düzenli uyku ve hafif egzersizler, bu enerji düşüklüğünü dengelemenin anahtarı olacak. Kendini dinle, bedenine iyi bak ve bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmaya çalış. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…