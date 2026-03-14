Evinin Büyüklüğünü Tahmin Ediyoruz!

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
14.03.2026 - 12:31

Ev temizliği sadece hijyenle ilgili değil, aynı zamanda evin büyüklüğü ile de ilgilidir. Çünkü her evin büyüklüğüne göre temizlik alışkanlıkları da farklılık gösterir. Peki temizlik alışkanlıkların evinin büyüklüğü hakkında bir şey söylüyor olabilir mi? Hazırsan başlayalım 👇

1. Temizlik yaparken vaktini en çok nerede harcıyorsun?

2. Sabah kalktığında evi toparlamak ne kadar sürüyor?

3. Süpürgeyi açtığında hangisi tam olarak sensin?

4. Telefonun çaldı ve misafirin "yoldayım" dedi. Ne yaparsın?

5. Cam silmek hakkında ne düşünüyorsun?

6. Robot süpürgeni evde nasıl kullanırsın?

7. Eşyaları saklama şeklin nasıl?

8. "Detaylı temizlik günü" senin için ne demek?

Minik ama tatlı bir ev!

Senin evin muhtemelen küçük ama öyle bir dizayn etmişsin ki, koskocaman evlerin düzenine taş çıkartırsın! Süpürgeyi açtığında iki turda iş bitiyor ama işin sırrı sen hızlı toparlama konusuna artık profesyonelleşmende. Küçük evlerin en güzel yanı, her köşesini sahiplenebilmek. Kötü yanı mı? Toz saklanacak yer bulamıyor, direkt göze batıyor. Yine de evini her an temiz tutuyorsun.

Orta boy ve dengeli bir ev!

Ne çok küçük ne de çok büyük! Senin evinin her odası büyüklük olarak oldukça dengeli. Eğer planlı olursan evi kısa sürede temizleyebilirsin ama ertelersen işler bir anda tersine dönebilir! Salonu temizlemek için uzun vakte ihtiyaç duyarsın, mutfakta saatlerce oyalanırsın ama günün sonunda evine şöyle bir bakış atmak tüm yorgunluğuna değiyor. Evin tüm odalarını dengeli kullanıyorsun.

Geniş ev!

Alanın oldukça bol, odalar fazla... Büyük bir temizlik olmadan bu evi düzene sokmak neredeyse imkansız. Evi süpürge tutarken saatinin adım sayarı bile çalışabilir. Evini temizlediğin zamanlarda spor yapmana bile gerek kalmaz... Büyük evde oturmaktan keyif alsan bile temizliği yaparken oldukça zorlanıyorsun. Yine de buranın keyfini hiçbir şeye değişmezsin.

Yüksek tavanlı geniş ev!

Senin evin muhtemelen ferah ve geniş bir ev! Belki metrekare olarak devasa değil ama yüksek tavanlar ve geniş pencereler sayesinde evin olduğundan daha büyük duruyor! Temizlik süren de alan büyüklüğünden değil detaylara çok takıldığın için uzuyor gidiyor. Özellikle pencere silmek senin için gerçek bir işkence. Sen büyük alan seviyorsun ama temizliği ile de başın dertte.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
