Sevgili Koç, bu haftanın ilk günlerinde Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı, kariyer hedeflerini genişletme ve sorumluluk alma arzunu körüklüyor. Bu süreçte, daha görünür olmayı hedefleyebilirsin. Fakat büyüme hırsının detayları gözden kaçırmana neden olabilir. Bu yüzden dikkatli olmalı, detaylara özen göstermeli ve tabii ki güçlü bir strateji belirleyerek harekete geçmelisin!

Haftanın sonlarına doğru ise Oğlak burcundaki Yeni Ay, kariyerinde belirgin bir yön değişikliğini tetikleyebilir. Artık belirsizliklerle dolu ve 'Bakarız' dediğin konular yerini kesin kararlara bırakıyor. Yönetici figürleriyle ilgili bir gelişme, terfi ya da yeni bir görev tanımı gündeminde olabilir. Hafta başında belirlediğin stratejiler kısa zamanda kazanmanı sağlayabilir!

Peki ya aşk? Aşk hayatına dair bir dönüşüm ve kalbinde heyecan da bu haftanın başında Venüs ve Chiron karesinin etkisiyle başlıyor. Aman dikkat bu süreçte, kalbini derinden etkileyen bir gerçekle yüzleşmek durumunda kalabilirsin. Özellikle geçmişte yarım kalan bir konu yeniden gündemine gelebilir. Artık ne istediğini bilen bir tavır ile eskiye veda etmeli, eteğindeki taşları döküp yüklerinden de arınmalısın. Böylece temiz bir sayfa açabilirsin, aşk için! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…