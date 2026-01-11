onedio
12 Ocak - 18 Ocak Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

11.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 12 Ocak - 18 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ocak - 18 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftanın ilk günlerinde Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı, kariyer hedeflerini genişletme ve sorumluluk alma arzunu körüklüyor. Bu süreçte, daha görünür olmayı hedefleyebilirsin. Fakat büyüme hırsının detayları gözden kaçırmana neden olabilir. Bu yüzden dikkatli olmalı, detaylara özen göstermeli ve tabii ki güçlü bir strateji belirleyerek harekete geçmelisin! 

Haftanın sonlarına doğru ise Oğlak burcundaki Yeni Ay, kariyerinde belirgin bir yön değişikliğini tetikleyebilir. Artık belirsizliklerle dolu ve 'Bakarız' dediğin konular yerini kesin kararlara bırakıyor. Yönetici figürleriyle ilgili bir gelişme, terfi ya da yeni bir görev tanımı gündeminde olabilir. Hafta başında belirlediğin stratejiler kısa zamanda kazanmanı sağlayabilir! 

Peki ya aşk? Aşk hayatına dair bir dönüşüm ve kalbinde heyecan da bu haftanın başında Venüs ve Chiron karesinin etkisiyle başlıyor. Aman dikkat bu süreçte, kalbini derinden etkileyen bir gerçekle yüzleşmek durumunda kalabilirsin. Özellikle geçmişte yarım kalan bir konu yeniden gündemine gelebilir. Artık ne istediğini bilen bir tavır ile eskiye veda etmeli, eteğindeki taşları döküp yüklerinden de arınmalısın. Böylece temiz bir sayfa açabilirsin, aşk için! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

