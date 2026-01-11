onedio
12 Ocak - 18 Ocak Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

11.01.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 12 Ocak - 18 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 12 Ocak - 18 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında heyecan verici bir dönüşümün kapılarını aralıyorsun. Bu dönüşüm, haftanın hemen başında Venüs ve Chiron karesinin etkisiyle kalbinde coşkulu bir heyecan yaratıyor. Ancak bu süreçte biraz dikkatli olmanda fayda var. Kalbini derinden sarsan bir gerçekle yüzleşme ihtimalin oldukça yüksek.

Özellikle de geçmişte tamamlanmamış bir konu, beklenmedik bir şekilde yeniden gündemine oturabilir. Bu durumda ne istediğini bilen, kararlı bir tavır sergileyerek eskiye bir veda mektubu yazman gerekebilir. Eteğindeki taşları bir bir dökerek üzerindeki yüklerden arınmanın zamanı geldi de geçiyor bile. İşte bu sayede, aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin' Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

