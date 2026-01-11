Sevgili Koç, bu hafta aşk hayatında heyecan verici bir dönüşümün kapılarını aralıyorsun. Bu dönüşüm, haftanın hemen başında Venüs ve Chiron karesinin etkisiyle kalbinde coşkulu bir heyecan yaratıyor. Ancak bu süreçte biraz dikkatli olmanda fayda var. Kalbini derinden sarsan bir gerçekle yüzleşme ihtimalin oldukça yüksek.

Özellikle de geçmişte tamamlanmamış bir konu, beklenmedik bir şekilde yeniden gündemine oturabilir. Bu durumda ne istediğini bilen, kararlı bir tavır sergileyerek eskiye bir veda mektubu yazman gerekebilir. Eteğindeki taşları bir bir dökerek üzerindeki yüklerden arınmanın zamanı geldi de geçiyor bile. İşte bu sayede, aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin' Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…