onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Kabineye Girsen Sen Ne Bakanı Olurdun?

etiket Kabineye Girsen Sen Ne Bakanı Olurdun?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
14.03.2026 - 12:01

Hayat bazen sana hiç sormadan sorumluluklar yükler. Bir gün sadece kendi planlarını düşünürken, ertesi gün birilerinin senden karar beklediğini fark edersin. Evde, işte, arkadaş grubunda ya da bir kriz anında… Aslında hepimiz küçük küçük bakanlıklar yönetiyoruz. Kimi zaman duyguları dengelemeye çalışıyoruz, kimi zaman bütçeyi toparlıyoruz, kimi zaman da insanları sakinleştirip ortak bir noktada buluşturuyoruz.

Şimdi hayal et: Bir sabah uyandın ve adın resmi gazetede. Artık bir kabinenin parçasısın. Önünde dosyalar, arkanda beklentiler, etrafında farklı sesler var. Herkes senden bir şey istiyor ama sen neye öncelik vereceğini, nerede duracağını ve hangi kararı alacağını kendi karakterinle belirliyorsun.

Bu test; neyi nasıl düşündüğünü, güçle ilişkinin nasıl olduğunu, sorumluluk karşısında reflekslerini ve insanlara yaklaşımını anlamaya çalışıyor. 

Hazırsan, dosyaları açıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk olarak beklenmedik bir kriz çıktığında ilk refleksin genelde nasıl olur?

2. Kalabalık bir ekip yönetmen gerektiğinde seni en çok zorlayan şey hangisi olur?

3. Para ve kaynak yönetimi konusunda oldukça hassasım.

4. Güç kavramı senin için aşağıdakilerden hangisine daha yakındır?

5. Bir kararın herkes tarafından sevilmeyeceğini biliyorsan ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Otorite bende olduğunda bunu hissettirmem gerektiğine inanırım.

7. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?

8. Senin için ideal yönetici tanımı hangisine daha yakındır?

9. Son olarak temsil ettiğim yapının dışarıdan nasıl göründüğünü önemserim.

Sen kriz anlarında soğukkanlı kalan bir İçişleri Bakanı olurdun!

Senin karakterinde netlik var. Belirsizlik seni dağıtmaz, aksine toparlar. Herkesin sesini yükselttiği, paniklediği ve şimdi ne olacak diye sorduğu anlarda sen zihinsel olarak geri çekilip tabloyu yukarıdan görmeye çalışırsın. Düzen, güvenlik ve kontrol senin için baskı aracı değil; insanların kendini güvende hissetmesi için gerekli bir zemin.

Güçlü yanın, duyguların seni yönetmesine izin vermemen. Otoriteyle ilişkin sağlıklı; gücü göstermek için değil, denge kurmak için kullanıyorsun. Zayıf yanın ise bazen fazla ciddi olman ve “her şeyi ben toparlamalıyım” hissini üzerinden atamaman. Ama kabul edelim, kriz masasında herkes senin yanında olmak ister. Çünkü sen oradaysan işler rayından çıkmaz.

Sen ülkenin yüzünü dünyaya açan bir Dışişleri Bakanı olurdun!

Senin gücün kelimelerde, tonlamada ve doğru anda susabilmekte. İnsanları sadece dinlemiyorsun, gerçekten anlamaya çalışıyorsun. Farklı görüşler, kültürler ve beklentiler arasında köprü kurabilme yeteneğin var. Bu yüzden bulunduğun ortamda tansiyon genelde düşer.

Temsil edilme meselesini önemsiyorsun; sadece kendin için değil, ait olduğun yapı adına da sorumluluk hissediyorsun. Güçlü yanın, empati ve ikna kabiliyetin. Zayıf yanın ise bazen herkesin yükünü omuzlamaya çalışman. Ama senin varlığın, en sert masaları bile konuşulabilir hâle getirir. Diplomasinin sessiz gücü tam olarak sensin.

Sen dengeleri gözeten bir Hazine ve Maliye Bakanı olurdun!

Senin zihnin sürekli hesap yapar ama bu seni soğuk biri yapmaz; seni sağlam biri yapar. Riskleri önceden görür, kaynakları hoyratça harcamaz ve sonrası ne olacak sorusunu sormadan adım atmazsın. Duygusal kararlar seni huzursuz eder çünkü sen sürdürülebilirliği önemsiyorsun.

Güçlü yanın, gerçekçilik ve sorumluluk bilinci. Zayıf yanın ise bazen fazla temkinli davranıp cesur adımları ertelemen. Ama krizden sonra ayakta kalan sistemlere baktığımızda, senin imzan mutlaka bir yerlerde vardır. Çünkü sen, kimse fark etmese bile dengeyi ayakta tutan kişisin.

Sen geleceği inşa eden bir Milli Eğitim Bakanı olurdun!

Sen bugünü yönetmekten çok yarını kurmayı seviyorsun. İnsanların potansiyeline inanıyor, gelişimin zamanla olacağını biliyorsun. Hızlı alkışlar seni çok heyecanlandırmaz; kalıcı etki senin için daha değerlidir.

Sabırlısın, öğreticisin ve yol göstericisin. Güçlü yanın vizyonun ve insan odaklı bakışın. Zayıf yanın ise bazen değişimin yavaş ilerlemesi karşısında içten içe yorulman. Ama senin bıraktığın iz tabelalarda değil, insanların hayatlarında kalır. Sen gittiğinde bile sistem işlemeye devam ediyorsa, işte o senin başarındır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın