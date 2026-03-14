Kabineye Girsen Sen Ne Bakanı Olurdun?

Hayat bazen sana hiç sormadan sorumluluklar yükler. Bir gün sadece kendi planlarını düşünürken, ertesi gün birilerinin senden karar beklediğini fark edersin. Evde, işte, arkadaş grubunda ya da bir kriz anında… Aslında hepimiz küçük küçük bakanlıklar yönetiyoruz. Kimi zaman duyguları dengelemeye çalışıyoruz, kimi zaman bütçeyi toparlıyoruz, kimi zaman da insanları sakinleştirip ortak bir noktada buluşturuyoruz.

Şimdi hayal et: Bir sabah uyandın ve adın resmi gazetede. Artık bir kabinenin parçasısın. Önünde dosyalar, arkanda beklentiler, etrafında farklı sesler var. Herkes senden bir şey istiyor ama sen neye öncelik vereceğini, nerede duracağını ve hangi kararı alacağını kendi karakterinle belirliyorsun.

Bu test; neyi nasıl düşündüğünü, güçle ilişkinin nasıl olduğunu, sorumluluk karşısında reflekslerini ve insanlara yaklaşımını anlamaya çalışıyor.

Hazırsan, dosyaları açıyoruz!