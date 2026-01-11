Sevgili Koç, yeni haftaya enerjik bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Haftanın ilk günlerinde, Merkür ve Jüpiter'in gökyüzünde oluşturduğu karşıtlık, kariyer hedeflerini genişletme ve daha fazla sorumluluk alma arzunu alevlendiriyor. Bu dönemde, sahnede daha fazla yer almayı, ışıkların altında olmayı hedefleyebilirsin. Ancak, bu büyüme hırsı, küçük ama önemli detayları gözden kaçırmana neden olabilir. Bu yüzden, dikkatli olman ve detaylara özen göstermen gerekiyor. Ve tabii ki, bu süreçte başarılı olmanın anahtarı güçlü bir strateji belirlemek olacak.

Haftanın sonlarına doğru, Oğlak burcunda gerçekleşecek olan Yeni Ay ise kariyerinde gözle görünür bir yön değişikliğini tetikleyebilir. Şimdi, belirsizliklerle dolu ve 'Bakarız' dediğin konular yerini net kararlara bırakıyor. Bu dönemde, yönetici figürleriyle ilgili bir gelişme, terfi ya da yeni bir görev tanımı gündeminde olabilir. Hafta başında belirlediğin stratejiler sayesinde, kısa zamanda kazanç elde edebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…