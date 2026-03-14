İndirim Günleri Başlıyor! 14 - 20 Mart Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 14 - 20 Mart Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.03.2026 - 12:46

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 - 20 Mart 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

14 - 20 Mart 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı 2,97 Litre 219 TL

Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı 2,97 Litre 219 TL

  • Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 174 TL

  • Cif Ultra Hız&Güç Sprey Temizleyici 1 Litre 89 TL

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 60 TL

  • Marc Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 250 ml 75 TL

  • Calgon Kireç Önleyici 250 gr 125 TL

  • Bref Power Aktiv Klozet Blok 2'li 99,90 TL

  • Orkide Hijyenik Ped Çeşitleri 32,50 TL

  • Slazenger Erkek Parfümü 50 ml 289 TL

  • Axe Erkek Deodorant 150 ml 155 TL

  • Pereja Parfümlü Kolonya Çeşitleri 100 ml 39,50 TL

  • Signal White System Diş Macunu 75 ml 63,50 TL

  • Signal Çürüklere Karşı Diş Macunu 100 ml 30,50 TL

  • Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 105 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 Litre 439 TL

Orkide Ayçiçek Yağı 5 Litre 439 TL

  • Ovadan Yerli Pilavlık Pirinç 2,5 Kg 132,50 TL

  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 265 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Irnak / Nar Toz Şeker 5 Kg 209,50 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 179 TL

  • Ünal Klasik İnek Peyniri 600 gr 299 TL

  • İçim / Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 175 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 400 gr 125 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Yoğurt 3 Kg 149,50 TL

  • Birşah Süt 1 Litre 41,50 TL

  • Dimes Portakal Suyu 1 Litre 60 TL

  • Dimes %100 Karışık Meyve Suyu 1 Litre 79,50 TL

  • Dana Kasap Sucuk 400 gr 289 TL

  • Baştacı Dana Döner 250 gr 152,50 TL

  • Çokça Karışık Salça 830 gr 59,50 TL

  • Ganik Süt Reçeli 270 gr 69,50 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 72,50 TL

  • Indomie Bardak Noodle Çeşitleri 60 gr 30 TL

Ülker Bebe Bisküvisi 1 Kg 139 TL

Ülker Bebe Bisküvisi 1 Kg 139 TL

  • Ülker Pötibör 450 gr 54 TL

  • Ülker Dubai Çikolatası 93 gr 95 TL

  • Ülker Sütlü Çikolata 60 gr 49 TL

  • Ülker Halley Çeşitleri 75 TL

  • Ülker Probis 10x28 gr 63 TL

  • Ülker Kremalı Bisküvi Çeşitleri 4x61 gr 37 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Kütahya Porselen Luz Serisi 4 Parça 2 Kişilik Kahve Takımı 349 TL

  • Kütahya Porselen Luz Serisi Pasta Tabağı Seti 6'lı 569 TL 

  • Kahve Dünyası Türk Kahvesi 4x100 gr 240 TL 

  • Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 65 TL 

Kahve Dünyası ürünlerinde yer alan 2. si 1 TL kampanyasına buradan göz atabilirsiniz.

Tıraş Bakım Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim

Tıraş Bakım Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim

Dr. Oetker Ürünleri

Dr. Oetker Ürünleri

👇🏽

👇🏽

Palmolive Naturals Duş Jeli 69,50 TL

Palmolive Naturals Duş Jeli 69,50 TL

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları
19 Mart 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Philips 50'' 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV 22.999 TL

Philips 50'' 4K UHD LED DOLBY ATMOS SMART TV 22.999 TL

  • Hi-Level 43'' Frameless FHD Android 14 Smart TV 9.999 TL

  • Onvo 50'' Frameless Ultra HD QLED Google TV 14.999 TL

  • Samsung Galaxy A17 4/128GB LTE Cep Telefonu 10.999 TL

  • Piranha Kablosuz Şarjlı Masa Lambası 399 TL

  • Huawei Watch Fit 2 Akıllı Saat 1.999 TL

Kiwi Gizli Damacanalı Dahili Otomatik Çaycılı Sıcak Soğuk Dijital Su Sebili 10.999 TL

Kiwi Gizli Damacanalı Dahili Otomatik Çaycılı Sıcak Soğuk Dijital Su Sebili 10.999 TL

Homend Functionall Mutfak Robotu 2.299 TL

Homend Functionall Mutfak Robotu 2.299 TL

  • Sinbo Çubuk Blender 599 TL

  • Kiwi Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL

  • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 1.099 TL

  • Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 649 TL

  • Onvo Sürahi Blender 3.999 TL

  • Pierre Cardin Elektrikli Cam Cezve 599 TL

  • Kiwi Şarjlı Masaj Aleti 849 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.999 TL

  • Philips Torbasız Elektrikli Süpürge 6.499 TL

  • Philips Buharlı Ütü 3.299 TL

ReVolt RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

ReVolt RS6 125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL

  • Volta VT5 PRO 3 Tekerlekli Moped 89.990 TL

  • Volta VB4 Elektrikli Bisiklet 21.990 TL

  • Volta YIDE SEO3 Max Elektrikli Moped 39.990 TL

Mini Hortum Makara Seti 1.099 TL

Mini Hortum Makara Seti 1.099 TL

  • Dijital Sulama Zamanlayıcı 1.099 TL

  • Mini Taşınabilir Hortum Makara Seti 549 TL

  • Spiral Hortum Seti 359 TL

  • Uzayan Bahçe Hortum Seti 299 TL

  • Otomatik Fonksiyonlu Bahçe Sulama Tabancası 229 TL

  • Otomatik Fonksiyonlu Bahçe Sulama Tabancası Seti 279 TL

  • Bahçe Sulama Tabancası Seti 259 TL

  • Bahçe Sulama Tabancası 169 TL

  • 3 Kollu Döner Fıskiye 279 TL

  • Döner Başlıklı Bahçe Sulama Fıskiyesi 149 TL

  • Çift Musluk Bağlantı Aparatı 89,50 TL

  • Bahçe Sulama Başlığı Seti 119 TL

  • Çok Foksiyonlu Otomatik Bahçe Sulama Tabancası 249 TL

  • Katlanır Testere 249 TL

  • Şarjlı Solar Kamp Lambası 139 TL

  • Çok Amaçlı Kürek 269 TL

  • Bahçe Seti 3'lü 199 TL

  • Metal Jet Rüzgar Çakmağı 29,50 TL

  • Tsuyol Kaze Oto Carplay Multimedya 1.999 TL

  • Piranha Power Inverter 799 TL

  • Dijital Hava Kompresörü 899 TL

  • Oto Paspas 399 TL

  • Pierre Cardin Visco Seyahat Yastığı 449 TL

  • Moki Çocuk Emniyet Kemeri Yastığı 249 TL

English Home Cam Kesim Panosu 129 TL

English Home Cam Kesim Panosu 129 TL

  • LAV Büyük Kase 39,50 TL

  • LAV Şekerlik 69,50 TL

  • LAV Dekorlu Bardak 39,50 TL

  • LAV Dekorlu Karaf 99,50 TL

  • Vivaldi Seramik Kapaklı Sahan 449 TL

  • Vivalsi Seramik Basık Tencere 649 TL

  • Vivaldi Seramik Tava 449 TL

  • Vivaldi Midi Tava Ürünleri 189 TL

  • Borosilikat Tencere 499 TL

  • Borosilikat Demlik 269 TL

  • 4 Parça Kase Seti 169 TL

  • 6+1 Tepsili Kahvaltılık Seti 179 TL

  • Hascevher Krep Tavası 399 TL

  • Emaye Fırın Tepsisi 169 TL

  • 5 Parça Plastik Servis Seti 109 TL

  • Poşet Klipsi 34,50 TL

  • Emaye Fırın Tepsisi 169 TL

  • Kapaklı Kase 69,50 TL

  • Kapaklı Hamur Leğeni 69,50 TL

  • Cam Pipet 6'lı 30 TL

  • Borosilikat Bombeli Meşrubat Bardağı 74,50 TL

  • Pipetli Bardak 34,50 TL

  • Çizgili Cam Kavanoz 69,50 TL

  • Düzenleyici Sepet 79,50 TL

  • Manuel Doğrayıcı 149 TL

  • Beslenme Kabı 29 TL

  • Plastik Küllük 25 TL

  • Çok Amaçlı Erzak Kabı 99,50 TL

  • 2 Katlı Lunch Box 149 TL

  • Figürlü Matara 349 TL

Büyük Basamaklı Tabure 249 TL

Büyük Basamaklı Tabure 249 TL

  • Midi Ayarlanabilir Çekmece Düzenleyici 39,50 TL

  • Maxi Ayarlanabilir Çekmece Düzenleyici 44,50 TL

  • Çöp Kovası 129 TL

  • Sürgülü Bulaşıklık 89,50 TL

  • Cam Sıvı Sabunluk 49,50 TL

  • İkili Sabunluk Seti 149 TL

  • Ahşap Çubuklu Dekoratif Raf 99,50 TL

  • Ayarlanabilir Laptop Sehpası 799 TL

JWIN Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Dijital Piyano 21.999 TL

JWIN Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Dijital Piyano 21.999 TL

  • JWIN Tabureli Dijital Bateri Seti 12.999 TL

  • JWIN Tam Boy Keman 2.599 TL

  • JWIN Elektronik Org 659 TL

Oyuncak İş Makinesi Taşıyıcı Araç 339 TL

Oyuncak İş Makinesi Taşıyıcı Araç 339 TL

  • Oyuncak Temizlik Seti Arabası 329 TL

  • Oyuncak 3D Steam Matkaplı Hayvan Yapma 529 TL

Kadın Kadife Alt 329 TL

Kadın Kadife Alt 329 TL

  • Kiğılı Erkek Büyük Beden Gömlek 649 TL

  • Kadın / Erkek Scuba Sweatshirt 429 TL

  • Silk&Blue Kadın / Erkek Termal Üst İçlik 179 TL

  • Kadın Dantelli Atlet 99,50 TL

  • Kadın Tam Fermuarlı Polar 329 TL

  • Penti Kadın Termal Külotlu Çorap 219 TL

  • Pierre Cardin Ortopedik Visco Yastık 549 TL

  • Pamuklu Desenli Halı 140x200 cm 899 TL

  • Kanz Kadın / Erkek Kot Terlik 139 TL

  • Kanz Kadın İnce Taban Terlik 119 TL

  • Kanz Erkek Kemerli Terlik 159 TL

  • Kanz Kadın Hasırlı Terlik 119 TL

  • Kanz Kadın Terlik 119 TL

  • Kadife Taç ve Toka 49,50 TL

  • Denyco Kutulu Lastik 64,50 TL

  • Lisanslı Taç ve Toka 69,50 TL

👇🏽

👇🏽

👇🏽

👇🏽

👇🏽

👇🏽

18 Mart 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!

RKS Katlanabilir RSIII PRO X Elektrikli Bisiklet 29.990 TL

RKS Katlanabilir RSIII PRO X Elektrikli Bisiklet 29.990 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.750 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.250 TL

  • Arnica Solara Şarjlı Dikey Süpürge 5.900 TL

  • Onvo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.690 TL

  • Philips Torbasız Süpürge 4.750 TL

  • Kumtel Banyo Baskül 290 TL

  • Philips Kablolu Epilatör 990 TL

  • Polosmart Vücut Bakım Seti 649 TL

  • Polosmart Ağız Duşu 590 TL

  • Duş Fırçası 590 TL

Tp-link Tapo C200C Hareketli Güvenlik Kamerası 899 TL

Tp-link Tapo C200C Hareketli Güvenlik Kamerası 899 TL

  • LG 65' 4K Nanocell Smart Tv 38.500 TL

  • LG S30A Soundbar 5.250 TL

  • LG 55' 4K HDR10 Ultra HD Smart Tv 36.500 TL

  • LG 43' 4K HDR10 Ultra HD Smart Tv 32.500 TL

  • LG 50' 4K Ultra HD QNED 38.500 TL

  • Polosmart Tws Air Kulaklık 590 TL

Borcam Kare Fırın Tepsisi 259 TL

Borcam Kare Fırın Tepsisi 259 TL

  • Lav Kilitli Saklama Kabı 700 cc 119 TL

  • Lav Kilitli Saklama Kabı 375 cc 79 TL

  • Lav Kilitli Saklama Kabı 400 cc 85 TL

  • Lav Kilitli Saklama Kabı 720 cc 109 TL

  • Lav Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 139 TL

  • Lav Çay Bardağı 6'lı 129 TL

  • Lav Reçellik / Kase 6'lı 119 TL

  • Glass in love Kapaklı Süzgeçli Cam Sürahi 319 TL

  • Renkli Cam Su Şişesi 149 TL

  • Rakle Desenli Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 249 TL

  • Rakle Desenli Meşsrubat Bardağı 69 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 79 TL

  • Benante Desenli Yuvarlak Kase 29 cm 189 TL

  • Benante Desenli Yuvarlak Kase 20 cm 79 TL

  • Porselen Kahve Fincan Seti 4'lü 199 TL

  • Tepsili Metal Saklama Seti 3'lü 109 TL

  • Bonera Emaye Tepsi 20 cm 179 TL

  • Bonera Emaye Tepsi 25 cm 199 TL

  • Bonera Emaye Tepsi 35 cm 299 TL

Stanley Vakumlu Çelik Termos 2,3 Litre 2.990 TL

Stanley Vakumlu Çelik Termos 2,3 Litre 2.990 TL

  • Stanley Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.790 TL

  • Kamp Sandalyesi 349 TL

  • Ahşap Öğrenme Kulesi 1.290 TL

  • Tek Kanat Sineklik 79 TL

  • Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 109 TL

  • Pirge Soyacak 159 TL

  • Mutfak Bıçağı 99 TL

  • Renkli Çelik Süzgeç 239 TL

  • Yumurta Saklama Kabı 15'li 59 TL

  • Fonksiyonel Askı Çeşitleri 39 TL

  • Kapaklı Kase Seti 3'lü 139 TL

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 139 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 49 TL

  • Çok Amaçlı Saklama Kabı 3'lü 55 TL

  • Kapaklı Buzdolabı Organizeri 129 TL

  • Üçgen Uçlu Erzak Saklama Kabı 1700 ml 79 TL

  • Üçgen Uçlu Erzak Saklama Kabı 1000 ml 65 TL

İndirimde yer alan Stanley termoslara göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Yumak Çeşitleri 149 TL

Yumak Çeşitleri 149 TL

  • Erkek Pijama Takımı 369 TL

  • Kadın Pijama Takımı 389 TL

  • Kadın Pijama Altı 199 TL

  • Erkek Pijama Altı 399 TL

  • Kadın Pijama Takımı 399 TL

  • Balensiz Dikişsiz Sütyen 399 TL

  • Düşük Bel Kadın Slip 3'lü 109 TL

  • Yüksek Bel Kadın Slip 3'lü 119 TL

  • Dagi Sırt Çantası 599 TL

  • Katlanabilir Spor Çanta 299 TL

  • Penye Şal 89 TL

  • Kadın Spor Ayakkabı 549 TL

  • Erkek Spor Ayakkabı 399 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 299 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 229 TL

  • Kapı Önü Paspas 75 TL

  • Kadife Kırlent 159 TL

  • Yastık Alezi 79 TL

  • Çift Kişilik Pike 249 TL

  • Tek Kişilik Pike 149 TL

  • Çift Kişilik Nevresim Seti 509 TL

  • Tek Kişilik Ranforce Çarşaf Seti 359 TL

  • Dikiş İpliği Seti 10'lu 69 TL

  • Yazma İpliği 20 gr 15 TL

LEGO Friends Paisley'nin Odası 899 TL

LEGO Friends Paisley'nin Odası 899 TL

  • 1:24 R/C Uzaktan Kumandalı Araba 1.690 TL

  • Tükenmez Resim Defteri 109 TL

  • Tekli Oyun Hamuru 30 TL

  • Ahşap Araba Rafı 249 TL

  • Pilli İstasyonlu Tren 279 TL

ŞOK 14 - 17 Mart 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Kidzy 16 Jant Çocuk Bisiklet 3.590 TL

Kidzy 16 Jant Çocuk Bisiklet 3.590 TL

  • Kidzy 20 Jant Çocuk Bisiklet 3.790 TL 

  • Gokidy Orta Boy Dinazor Pisti 599 TL 

  • Çek Bırak Nostalji Metal Araba 179 TL 

  • Kedi / Köek Pati Seti 129 TL 

  • Pufu Pelüş Yılan 249 TL 

  • Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar 59,95 TL  

  • Elektro Gitar 129 TL

  • Kurmalı Balık Tutma Oyunu 100 TL 

  • Sürtmeli Spor Mega Arabalar 100 TL

  • 4x4 Jumbo Araba 349 TL 

  • Römorklu Traktör 119 TL 

  • Hot Wheels Monster Trucks Çekici Arabalar 449 TL 

  • Hot Wheels İkili Arabalar 219 TL 

  • Yarış Arabası 149 TL 

  • Büyük Spor Araba 169 TL 

  • Barbie Astronot 399 TL 

  • Metal Arabalı Tır Seti 3'lü 149 TL

Baskılı Midi Hurç 59,95 TL

Baskılı Midi Hurç 59,95 TL

  • Baskılı Maxi Hurç 69,95 TL 

  • Baskılı Mega Hurç 89,95 TL 

  • Baskılı Pencereli Hurç 89,95 TL 

  • Baskılı Baza Altı Büyük Boy Hurç 79,95 TL 

  • Baskılı Baza Altı Orta Boy Hurç 69,95 TL 

  • Mega Boy Kapaklı Kutu 149 TL 

  • 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 50 TL

  • Kadife Makyaj Organizer Çanta 139 TL 

  • Çok Amaçlı Kapaksız Kutu 89,95 TL 

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 100 TL

  • 2'li Seyahat Seti 149 TL 

  • 3'lü Bavul İçi Organizer 199 TL

  • Ayakkabı Kutusu 175 TL 

  • Decobella Ayakkabı Rampası 25 TL 

  • Abs Büyük Boy Valiz 869 TL 

  • Abs Orta Boy Valiz 749 TL 

  • Abs Kabin Boy Valiz 679 TL 

  • Tam Otomatik Şemsiye 199 TL

Altus Uzaktan Kumandalı Kule Tipi Vantilatör 3.999 TL

Altus Uzaktan Kumandalı Kule Tipi Vantilatör 3.999 TL

  • Samsung Premium 12000 BTU Klima 39.999 TL

  • Altus Ayaklı Vantilatör 2.799 TL

  • Dijitsu 12000 BTU Mobil Klima 19.999 TL

  • Dijitsu Kule Tipi Vantilatör 5.999 TL

  • Dijitsu İyonizerli Hava Soğutucu 9.999 TL

Hira Kapaklı Ankastre Fırın Dolabı 1.999 TL

Hira Kapaklı Ankastre Fırın Dolabı 1.999 TL
Kübra Bürümlü
