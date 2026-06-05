Günde Bir Avuçtan Fazlasını Yiyenler Dikkat: Kirazın Pek Bilinmeyen Yan Etkisi Açıklandı

Yoğun işlemden geçmiş konserve veya maraschino (kokteyl) kirazı gibi ürünler, kan şekerinin hızla yükselmesine neden olan ciddi miktarda ilave şeker barındırıyor. Üstelik bu tür işlenmiş ürünler, çiğ kirazda bulunan lif ve yararlı bitkisel bileşiklerin hiçbirini sunmuyor. Kuru kirazlarda ise ilave şeker olmasa bile, suyunun uçması nedeniyle porsiyon başına düşen doğal şeker miktarı taze kiraza oranla çok daha yoğun hale geliyor. Ayrıca kiraz alerjisi olan kişilerin de bu meyveden tamamen uzak durması gerekiyor.