article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Günde Bir Avuçtan Fazlasını Yiyenler Dikkat: Kirazın Pek Bilinmeyen Yan Etkisi Açıklandı

Günde Bir Avuçtan Fazlasını Yiyenler Dikkat: Kirazın Pek Bilinmeyen Yan Etkisi Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 14:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kiraz mevsiminin açılmasıyla birlikte pazar ve manav tezgahlarını süsleyen bu şifalı meyve hakkında uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. Zengin vitamin, mineral ve antioksidan deposu olan kirazın, porsiyon kontrolü yapılmadığında ve günde yarım su bardağından fazla tüketildiğinde ciddi sindirim sorunlarına yol açabileceği ortaya çıktı. Uzmanlar, özellikle lifli gıdalara ve doğal şekere alışkın olmayan bünyelerde, aşırı kiraz tüketiminin mide ve bağırsak düzenini altüst edebileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Neredeyse her diyet modeline uygun, besin değeri son derece yüksek bir meyve olan kiraz, porsiyon miktarı kaçırıldığında sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

Neredeyse her diyet modeline uygun, besin değeri son derece yüksek bir meyve olan kiraz, porsiyon miktarı kaçırıldığında sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.
assets-jpcust.jwpsrv.com

Standart bir porsiyonu yarım su bardağı (yaklaşık 50 kalori ve 10 gram doğal şeker) olarak kabul edilen kirazı tek seferde çok fazla yemek, şişkinlik, gaz ve sindirim rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Bu nedenle olası yan etkilerden korunmak için taze veya dondurulmuş kirazı porsiyonlayarak tüketmek büyük önem taşıyor.

Kirazın sağlığa olan tüm faydaları taze ve işlenmemiş hali için geçerli.

Kirazın sağlığa olan tüm faydaları taze ve işlenmemiş hali için geçerli.

Yoğun işlemden geçmiş konserve veya maraschino (kokteyl) kirazı gibi ürünler, kan şekerinin hızla yükselmesine neden olan ciddi miktarda ilave şeker barındırıyor. Üstelik bu tür işlenmiş ürünler, çiğ kirazda bulunan lif ve yararlı bitkisel bileşiklerin hiçbirini sunmuyor. Kuru kirazlarda ise ilave şeker olmasa bile, suyunun uçması nedeniyle porsiyon başına düşen doğal şeker miktarı taze kiraza oranla çok daha yoğun hale geliyor. Ayrıca kiraz alerjisi olan kişilerin de bu meyveden tamamen uzak durması gerekiyor.

Her ne kadar fazlası sindirim sistemini yorsa da, günde yarım su bardağı taze kiraz tüketmenin vücuda mucizevi faydaları bulunuyor.

Her ne kadar fazlası sindirim sistemini yorsa da, günde yarım su bardağı taze kiraz tüketmenin vücuda mucizevi faydaları bulunuyor.

İşte kirazın ölçülü tüketildiğinde sağladığı o faydalar:

  • Egzersiz Sonrası Hızlı Toparlanma: Kirazın içinde bulunan güçlü iltihap önleyici bileşikler, yoğun egzersiz ve antrenmanlardan sonra kas ağrılarını hafifletiyor. Yapılan araştırmalara göre, toz haline getirilmiş vişne tüketen sporcuların yarışları daha hızlı tamamladığı ve kas hasarını daha çabuk atlattığı görülüyor.

  • Kalbin En Yakın Dostu: İyi bir lif ve potasyum kaynağı olan kiraz, vücuttaki sodyum oranını dengeliyor. Bilimsel çalışmalar, kiraz suyunun tüketildikten sonraki iki saat içinde kan basıncını (tansiyonu) dengelediğini ve kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolünü düşürmeye yardımcı olduğunu kanıtlıyor.

  • Eklem Ağrılarına Ve Gut Hastalığına Birebir: Kiraz, vücuttaki ürik asit seviyelerini normalleştirme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip. Yapılan 29 farklı çalışmanın incelemesinde, taze kiraz veya kiraz özü tüketiminin, eklemlerde iltihaplanmaya yol açan gut ataklarını sadece iki gün içinde yüzde 35 oranında azalttığı saptandı.

  • Uykusuzluk Problemine Doğal Melatonin: Kiraz, vücudun uyku-uyanıklık döngüsünü (sirkadiyen ritim) düzenleyen melatonin hormonu içeriyor. Özellikle yaşlandıkça azalan melatonin seviyelerini artırmak için vişne suyu tüketmenin, uyku kalitesini ve süresini belirgin şekilde iyileştirdiği biliniyor. Ancak uzmanlar, uyku üzerindeki bu olumlu etkinin taze kirazdan ziyade ekşi kiraz (vişne) suyu veya özünde daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın