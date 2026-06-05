Günde Bir Avuçtan Fazlasını Yiyenler Dikkat: Kirazın Pek Bilinmeyen Yan Etkisi Açıklandı
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Kiraz mevsiminin açılmasıyla birlikte pazar ve manav tezgahlarını süsleyen bu şifalı meyve hakkında uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. Zengin vitamin, mineral ve antioksidan deposu olan kirazın, porsiyon kontrolü yapılmadığında ve günde yarım su bardağından fazla tüketildiğinde ciddi sindirim sorunlarına yol açabileceği ortaya çıktı. Uzmanlar, özellikle lifli gıdalara ve doğal şekere alışkın olmayan bünyelerde, aşırı kiraz tüketiminin mide ve bağırsak düzenini altüst edebileceği konusunda uyarıyor.
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Neredeyse her diyet modeline uygun, besin değeri son derece yüksek bir meyve olan kiraz, porsiyon miktarı kaçırıldığında sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.
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Kirazın sağlığa olan tüm faydaları taze ve işlenmemiş hali için geçerli.
Her ne kadar fazlası sindirim sistemini yorsa da, günde yarım su bardağı taze kiraz tüketmenin vücuda mucizevi faydaları bulunuyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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