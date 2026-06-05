Şehirleri Yok Edebilecek Güçte: Dünyanın En Güçlü Savaş Makineleri Nasıl İmha Ediliyor?

10.000 tondan fazla ağırlığa sahip, tek bir emriyle koca şehirleri haritadan silebilecek güçte bir savaş makinesi, hizmet süresi dolduğunda öylece hurdaya çıkarılamaz. Emekli bir nükleer denizaltının sökülmesi, yüzyıllarca insanlıktan izole edilmesi gereken radyoaktif reaktörleri nedeniyle şu an gezegendeki en tehlikeli ve en yüksek hassasiyet gerektiren endüstriyel operasyonlardan biri olarak kabul ediliyor.

Sorun bu çelik devlerin devasa boyutu değil, geride bıraktıkları 'atomik miras'. Gemi kapatıldıktan onlarca yıl sonra bile, nükleer kalbi yanına yaklaşan bir insanı dakikalar içinde öldürebilecek seviyede radyasyon yaymaya devam ediyor.

Kaynak