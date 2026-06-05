Şehirleri Yok Edebilecek Güçte: Dünyanın En Güçlü Savaş Makineleri Nasıl İmha Ediliyor?
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10.000 tondan fazla ağırlığa sahip, tek bir emriyle koca şehirleri haritadan silebilecek güçte bir savaş makinesi, hizmet süresi dolduğunda öylece hurdaya çıkarılamaz. Emekli bir nükleer denizaltının sökülmesi, yüzyıllarca insanlıktan izole edilmesi gereken radyoaktif reaktörleri nedeniyle şu an gezegendeki en tehlikeli ve en yüksek hassasiyet gerektiren endüstriyel operasyonlardan biri olarak kabul ediliyor.
Sorun bu çelik devlerin devasa boyutu değil, geride bıraktıkları 'atomik miras'. Gemi kapatıldıktan onlarca yıl sonra bile, nükleer kalbi yanına yaklaşan bir insanı dakikalar içinde öldürebilecek seviyede radyasyon yaymaya devam ediyor.
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ABD Donanması'nın resmi programı kapsamında bu ölümcül operasyon, dünyada sadece tek bir özel tesiste; Washington eyaletindeki Puget Sound Donanma Tersanesi'nde gerçekleştiriliyor.
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4 Adımda Söküm Süreci
2. Adım: Reaktörün Tek Parça Halinde Kesilmesi
4. Adım: Borulardaki Asitli Temizlik ve Radyoaktif Reçine
Denizaltının radyoaktif kirlilikten tamamen temizlendiği binlerce kez test edilip onaylandıktan sonra, geriye en tehlikesiz ama en değerli kısım kalıyor: Gövde çeliği.
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Bu devasa operasyonun her bir aşaması, saniyelerin bile hesaplandığı katı zaman çizelgelerine dayanıyor.
Nükleer denizaltı sahibi olmak sadece bir prestij veya savunma hamlesi değil, aynı zamanda nesiller boyu sürecek mali ve çevresel bir sorumluluk.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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