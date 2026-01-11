Sevgili Aslan, haftanın ilk günlerinde Merkür'ün enerjik ritmi ve Jüpiter'in geniş vizyonu karşı karşıya geliyor ve bu, iş hayatında adeta bir fırtına kopartabilir. Bir anda üzerine yağmur gibi yağacak sorumluluklarla karşılaşabilirsin. Ancak sakın endişelenme! Bu durum, aslında gizli kalmış liderlik yeteneklerini ortaya çıkaracak bir fırsat. Önemli olan, bu yoğunluk karşısında sakinliğini koruyabilmek ve işleri doğru bir şekilde planlayabilmek. Eğer bu karmaşa içinde bile işlerini düzenli bir şekilde yönetebilirsen, bu durum senin için bir dönüm noktası olabilir ve belki de fark yaratmanı sağlar.

Haftanın sonlarına doğru ise Oğlak burcundaki Yeni Ay, iş hayatında yeni bir düzen kurmak için mükemmel bir zamanı işaret ediyor. Bu süreçte, çalışma düzenini ve günlük iş akışını yeniden yapılandırma fırsatı bulabilirsin. Bu sayede daha etkin ve kontrollü bir sistem oluşturabilirsin. Üstelik bu Yeni Ay, sadece anlık bir düzenleme değil, uzun vadede istikrarlı bir yükselişin de habercisi. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…