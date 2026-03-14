onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Milyonlarca Emeklinin Beklediği Ödemeler Bugün Başladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.03.2026 - 09:21

Emeklilerin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi ve maaş ödemelerinde maraton bugün resmen başladı. İlk ödeme tarihi 14 Mart 2026 olarak açıklanırken maaşlar SGK'nın belirlediği takvime göre hesaplara yatacak. Peki kim, ne zaman maaşını alacak? İşte SGK'nın gün gün ödeme takvimi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş ve ikramiye ödemeleri bugünden itibaren başlıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu milyonlarca vatandaş, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda ödemelerini alacak.

Emekli Maaşı, Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

Ödeme trafiğinde ilk durak SSK emeklileri oldu. Bugün itibarıyla başlayan ödemeler, normal şartlarda maaş günü ayın 17 ile 20’si arasında olan hak sahiplerini kapsıyor. 

SSK Emeklisi Maaşını Ne Zaman Alacak?

Takvim şu şekilde ilerleyecek:

  • 17-18-19-20 Mart arası maaş alanlar: Ödemelerini bugün (14 Mart) alıyor.

  • 21-22-23 Mart arası maaş alanlar: Ödemeler 15 Mart’ta hesaplarda olacak.

  • 24-25-26 Mart arası maaş alanlar: Ödemeler 16 Mart tarihinde yatırılacak.

Bağ-Kur Emeklisi Maaşı Ne Zaman Ödenecek?

Bağ-Kur kapsamında olan emekliler için ödeme takvimi 17 Mart’ta devreye giriyor. Esnaf ve çiftçi emeklileri şu tarihlerde ödemelerini çekebilecek:

  • Maaş günü 25 ve 26 olanlar: 17 Mart

  • Maaş günü 27 ve 28 olanlar: 18 Mart

 Emekli Sandığı’ndan aylık alan tüm hak sahiplerinin bayram ikramiyeleri 19 Mart 2026 tarihinde tek seferde hesaplara aktarılacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın