Milyonlarca Emeklinin Beklediği Ödemeler Bugün Başladı

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş ve ikramiye ödemeleri bugünden itibaren başlıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu milyonlarca vatandaş, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda ödemelerini alacak.

Emekli Maaşı, Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

Ödeme trafiğinde ilk durak SSK emeklileri oldu. Bugün itibarıyla başlayan ödemeler, normal şartlarda maaş günü ayın 17 ile 20’si arasında olan hak sahiplerini kapsıyor.

SSK Emeklisi Maaşını Ne Zaman Alacak?

Takvim şu şekilde ilerleyecek:

17-18-19-20 Mart arası maaş alanlar: Ödemelerini bugün (14 Mart) alıyor.

21-22-23 Mart arası maaş alanlar: Ödemeler 15 Mart’ta hesaplarda olacak.

24-25-26 Mart arası maaş alanlar: Ödemeler 16 Mart tarihinde yatırılacak.

Bağ-Kur Emeklisi Maaşı Ne Zaman Ödenecek?

Bağ-Kur kapsamında olan emekliler için ödeme takvimi 17 Mart’ta devreye giriyor. Esnaf ve çiftçi emeklileri şu tarihlerde ödemelerini çekebilecek:

Maaş günü 25 ve 26 olanlar: 17 Mart

Maaş günü 27 ve 28 olanlar: 18 Mart

Emekli Sandığı’ndan aylık alan tüm hak sahiplerinin bayram ikramiyeleri 19 Mart 2026 tarihinde tek seferde hesaplara aktarılacak.