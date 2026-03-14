Şubat Ayında Herkes Bunları Okudu: Geçen Ayın En Çok Okunan 12 Kitabı

Sena YİĞİT
14.03.2026 - 10:01

Kışın son demlerinde, battaniye altında bir solukta bitirilen kitapların tadı bir başka! Şubat ayında kimi zaman derin bir dramın içine daldık, kimi zaman bir gerilimin peşinden koştuk, kimi zaman da hayatımızı değiştirecek alışkanlıkların sırrını çözdük. İşte Şubat ayının en çok satan ve en çok okunan yıldız kitapları:

Bu içerik 11.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Shakespeare’in gölgesindeki yas: Maggie O'Farrell'den çarpıcı bir anlatı!

Dünyanın en ünlü oyun yazarının oğlunun trajik ölümüne ve o meşhur oyuna ilham veren kederli sürece odaklanan bu eser, duygu yüklü diliyle Şubat ayının en çok ses getirenlerinden biri oldu.

Hamnet

Gecenin karanlığında saklanan sırlar: Yerli edebiyatın güçlü sesi!

Anneliğin, kadınlığın ve geçmişin sorgulandığı bu etkileyici hikaye, okuru uykusuz gecelerin ve çözülmeyi bekleyen aile gizemlerinin içine davet ediyor.

Annemin Uyurgezer Geceleri

Değişim küçük adımlarla başlar: Hayatınızı dönüştürecek rehber!

Küçük kararların nasıl devasa sonuçlar doğurduğunu anlatan bu motivasyon klasiği, yeni yıla başlarken hayatına çekidüzen vermek isteyenlerin bu ay da bir numaralı tercihiydi.

Atomik Alışkanlıklar

Toplumsal bir yaraya dokunmak: Pınar Kür'ün zamansız eseri!

Adalet, ahlak ve kadın hakları üzerine sarsıcı bir sorgulama sunan bu klasik, her dönem olduğu gibi Şubat ayında da edebiyatseverlerin en çok tartıştığı kitaplar arasındaydı.

Asılacak Kadın

Ailenin karanlık dehlizlerinde bir yolculuk: Maggie O'Farrell klasiği!

On yıllarca bir akıl hastanesine kapatılan ve unutulan bir kadının, Esme’nin hikayesi; aile bağlarının ne kadar kırılgan ve bazen ne kadar gaddar olabileceğini gözler önüne seriyor.

Esme Lennox Nasıl Yok Oldu

Zamana direnen bir dostluk ve hesaplaşma: Sandor Marai'nin başyapıtı!

Yıllar sonra bir araya gelen iki eski dostun, mumlar sonuna kadar yanana dek süren o tek gecelik derin hesaplaşması, edebi derinliğiyle okurları büyülemeye devam ediyor.

Mumlar Sonuna Kadar Yanar

Her gün yeni bir başlangıçtır: Fransa'da bestseller olan o umut ışığı!

Yaşamın kıyısından dönen ve her günün değerini yeniden keşfeden bir karakterin hikayesi, umuda ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Şubat listelerinin en üst sıralarındaydı.

Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü

Bir Ankara ve taşra hikayesi: Şermin Yaşar'ın kalemiyle!

Anlattığı hikayelerle bizi hem güldüren hem ağlatan Şermin Yaşar, Osman üzerinden kurduğu bu samimi anlatıyla yine kalplerimize dokunmayı başardı.

Bu Hikaye Senden Uzun Osman

Farklı dünyaların zarif kesişimi: Eric-Emmanuel Schmitt'ten bir hayat dersi!

Küçük bir çocukla Mösyö İbrahim arasındaki dostluğun üzerinden hoşgörü ve sevginin gücünü anlatan bu kısa ama devasa eser, her kütüphanede olması gereken bir inci.

Mösyö İbrahim ve Kuran'ın Çiçekleri

Gerilim tutkunlarının favorisi: Sessizliğin arkasındaki gizem!

Kocasını öldürdükten sonra tek bir kelime bile konuşmayan bir kadının gizemini çözmeye çalışan bir psikoterapistin hikayesi, bu ay da okurları soluk soluğa bıraktı.

Sessiz Hasta

Lezzetli bir gizemin peşinde: Eğlenceli ve merak uyandırıcı!

Hem isminin gizemiyle hem de akıcı anlatımıyla dikkat çeken bu eser, Şubat ayında farklı ve sürükleyici bir kurgu arayanların sepetine girmeyi başardı.

Altı Harfli Bir Tatlı

Aidiyet ve kimlik arayışı: Sarsıcı bir "geri dönüş" öyküsü!

Büyüdüğü aileden koparılıp aslında hiç tanımadığı gerçek ailesine geri gönderilen bir kız çocuğunun yaşadığı travma ve güçlenme hikayesi, Şubat ayının en etkileyici dramlarından biriydi.

Geri Verilen Kız

