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Günün Fırsatı:UBPET Ubtech Ucat C20 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti İndirimde!
Günün Fırsatı:UBPET Ubtech Ucat C20 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti İndirimde!
Son zamanlarda otomatik kedi tuvaletleri sağladığı kolaylık ve hijyen bakımından kedi sahipleri tarafından çokça tercih ediliyor. UBPET Ubtech Ucat C20 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.
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Bu içerik 11.12.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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4 ağırlık sensörü ve 1 grating sensörü ile kedinizin güvenliğini sağlarken 3.3L kum kapasitesi ile uzun süreli kullanım da sağlıyor.
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edinizin sağlık durumunu ve tuvalet davranışlarını periyodik olarak takip edebilir, ağırlık ve tuvalet verilerini günün her saati gözlemleyebilirsiniz.
Çift deodorant sistemi ile amonyak gazını parçalar ve kötü kokuları engelleyen bu otomatik kedi tuvaletini "iyi ki"leriniz arasına koyacaksınız.
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