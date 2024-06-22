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Hem Kediniz Hem Sizin İçin Otomatik Kedi Tuvaleti Kullanmanın Faydaları!

etiket Hem Kediniz Hem Sizin İçin Otomatik Kedi Tuvaleti Kullanmanın Faydaları!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 15:25

Kedi sahiplerinin hayatını kolaylaştıran otomatik kedi tuvaletleri, akıllı teknoloji ile donatılmış bir sistemdir. Bu sistem, kedinizin tuvaletini otomatik olarak temizler ve böylece kedi sahiplerinin bu zorlu görevle uğraşmasına gerek kalmaz. Kedi tuvaletinin düzenli olarak temizlenmesi gerektiği bilinirken, bu işlemi otomatik hale getiren bu tuvaletler, kedi sahiplerine büyük bir rahatlık sağlar. Ayrıca, temiz ve hijyenik bir tuvalet, kedinizin sağlığını korur ve olası hastalıkların önüne geçer. Bu nedenle, otomatik kedi tuvaletleri, hem kedi sahiplerinin hem de kedilerin yaşam kalitesini artıran bir yenilik!

Bu içerik 22.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Yasomi Smart Kedi Tuvaleti sayesinde, kötü kokuları tarihe karıştırın.

Yasomi Smart Kedi Tuvaleti sayesinde, kötü kokuları tarihe karıştırın.

Bu akıllı tuvalet, iyon koku giderme ve sterilizasyon teknolojisi ile evinizdeki hoş olmayan kokuları etkili bir şekilde yok eder. Artık kedinizin tuvalet deneyimi daha ferah ve temiz bir hale gelecek.

Bu devrim niteliğindeki ürün, 9 litre kapasiteye sahip ve wifi uygulama bağlantısı özelliği ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Evinizin her köşesinde rahatlıkla kontrol edebilir, kedinizin tuvalet rutinini dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Seyahatlerde, ofis ortamında veya tatildeyken bile, evinizi ve kedinizi düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Seyahatlerde, ofis ortamında veya tatildeyken bile, evinizi ve kedinizi düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Wero Tech uygulaması sayesinde, internet erişiminizin olduğu her yerden kedinizin tuvaletini temizleyebilirsiniz.

Bu akıllı kedi tuvaleti, dönebilen silindir haznesi ile güvenli ve yenilikçi bir atık toplama yapısı sunar. Bu sayede kedinizin tuvaleti her zaman temiz ve hijyenik kalır. Ayrıca, birden çok kediyi aynı anda takip edebilmenizi sağlayan bir tartı sistemi de bulunmaktadır. Bu özellik, birden çok kediye sahip olan evcil hayvan sahipleri için oldukça kullanışlıdır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün şık duruyor. Sensörü var temizleme yaparken kediniz gelirse duruyor. Sensör yeterince hassas. Tambur dönerken çok gürültülü değil. Tuvalet üzerindeki panelden olduğu gibi uygulama üzerinden kontrol ediliyor ara yüz oldukça basit. Detaylı şekilde programlanabilir.

Hepsiburada

Bu kum kabı, kedinizin ne zaman tuvalete girdiğini ve çıktığını belirlemek için lazer ve kızılötesi sensör teknolojisi kullanır.

Bu kum kabı, kedinizin ne zaman tuvalete girdiğini ve çıktığını belirlemek için lazer ve kızılötesi sensör teknolojisi kullanır.

Böylece, temizleme döngüsü ve geri sayım sayacı otomatik olarak başlatılır. Bu özellikler, kedinizin hijyenini sağlarken aynı zamanda ev sahibinin de rahatlığını arttırır.

Els Pet Smart Pro Akıllı Tam Otomatik Kedi Tuvaleti, ELS PET'in kum kabı modeli, kedi güvenliğini sağlamak ve kötü kokuları kontrol altına almak için yeni bir sensör ve kum toplama teknolojisi ile donatılmıştır. Ayrıca, ELS PET uygulaması sayesinde, kedi kumunun miktarı ve seviyeleri gerçek zamanlı olarak izlenebilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Telefon uygulamaları aracılığıyla kum kapasitesini, atık haznesinin doluluk durumunu ve cihazın çalışma durumunu gösterme yeteneği, bu ürünün öne çıkan özelliklerinden.

Telefon uygulamaları aracılığıyla kum kapasitesini, atık haznesinin doluluk durumunu ve cihazın çalışma durumunu gösterme yeteneği, bu ürünün öne çıkan özelliklerinden.

Bu sayede, kedinizin tuvalet ihtiyaçlarını rahatça izleyebilir ve gerektiğinde hızlıca müdahale edebilirsiniz.

Ancak Eva Smart EVAs2 Pro'nun sunduğu avantajlar bununla sınırlı değil. Akıllı kedi tuvaleti, aynı zamanda kedinizin sağlık durumu hakkında da bilgi veriyor. Kedinizin tuvalet alışkanlıklarını kayıt altına alarak, herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığını takip etme imkanı sunuyor. Bu özellik, kedinizin sağlık durumunu sürekli olarak kontrol altında tutmanıza yardımcı oluyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Önceden uzun süre toza maruz kalıyordum. Şu an hem kedilerim daha konforlu hem de biz daha rahatız.

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Wero Akıllı Kedi Tuvaleti, sessizlik ve hijyen konusunda dikkat çeken bir ürün.

Wero Akıllı Kedi Tuvaleti, sessizlik ve hijyen konusunda dikkat çeken bir ürün.

Bu tuvalet, 40 dB'nin altında bir gürültü seviyesiyle çalışıyor ve bu sayede evinizi sakin bir ortama dönüştürüyor. Üst haznenin kolayca çıkarılabilir ve suyla yıkanabilir olması, bu ürünün temizliğini son derece kolay hale getiriyor. Ayrıca, 9 litrelik çöp kapasitesi sayesinde çöpün sık sık değiştirilmesine gerek kalmadan uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Bu özellikler, Wero Akıllı Kedi Tuvaleti'ni hem kullanışlı hem de pratik bir seçenek haline getiriyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Bu yenilikçi ürün, evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Bu yenilikçi ürün, evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Kediniz tuvaletini kullandıktan sonra, Smart Pro Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti, kumları otomatik olarak küreler ve temizler. Bu sayede evcil hayvan sahipleri, kedi dışkılarını elle temizleme zahmetinden kurtulur.

Ayrıca, bu akıllı kedi tuvaleti, UV temizleme özelliği sayesinde bakteri ve mikropların %99'unu yok eder. Bu, kedinizin sağlığını korurken aynı zamanda evinizi de temiz ve hijyenik tutar.

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Bu akıllı kedi kumu kabı, telefon uygulaması aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Böylece, evinizin herhangi bir yerinden veya dışarıdayken bile kedinizin tuvaletini yönetebilirsiniz.

Bu akıllı kedi kumu kabı, telefon uygulaması aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Böylece, evinizin herhangi bir yerinden veya dışarıdayken bile kedinizin tuvaletini yönetebilirsiniz.

Bu otomatik kedi tuvaletinin bir diğer özelliği ise koku giderme modu. Kediniz tuvaletini kullandıktan sonra veya ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir anda bu modu aktive ederek, kötü kokuların giderilmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede eviniz her zaman taze ve temiz kalır.

Internal Otomatik Kedi Tuvaleti aynı zamanda bir kedi kilo ölçer olarak da işlev görür. Kedinizin kilosunu ölçer ve bu veriyi günlük olarak kaydeder. Bu, kedinizin sağlığını takip etmeniz için oldukça kullanışlı bir özelliktir.

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WiFi (sadece 2,4 GHz uyumlu) bağlantısına sahip olan otomatik kedi kum kabı, kedi sahiplerine kum kabını akıllı telefonları üzerinden izleme ve yönetme imkanı sunar.

WiFi (sadece 2,4 GHz uyumlu) bağlantısına sahip olan otomatik kedi kum kabı, kedi sahiplerine kum kabını akıllı telefonları üzerinden izleme ve yönetme imkanı sunar.

Kedi sahipleri, kum kabının temizlik durumunu diledikleri an kontrol edebilir ve temizlik ayarlarını kişisel tercihlerine göre düzenleyebilirler.

Paket İçeriği: İki paket kedi kumu, iki rulo çöp torbası, kullanım kılavuzu, bir adet güç adaptörü, bir adet kedi kumu kepçesi, iki adet sünger tıpa ve iki adet akıllı kürek ve bir adet temizleme fırçası bu paketin içinde yer alır. 

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RossClean Akıllı Kedi Tuvaleti, tüm kedi yaşları ve ırklarına uygun bir şekilde tasarlanmıştır ve iç mekan alanını maksimum düzeyde konforlu hale getirir.

RossClean Akıllı Kedi Tuvaleti, tüm kedi yaşları ve ırklarına uygun bir şekilde tasarlanmıştır ve iç mekan alanını maksimum düzeyde konforlu hale getirir.

Bu ürün, iyonik sterilizasyon teknolojisi sayesinde kötü kokuları etkili bir şekilde giderir. Ayrıca, çöp poşetini değiştirmek son derece kolaydır. Bu akıllı tuvalet, idrar ve kedi kumunu ayrıştırmak için özel bir bölme içerir. Bu özelliklerle birlikte, RossClean Akıllı Kedi Tuvaleti, kedi sahiplerinin yaşamını kolaylaştıran ve evcil hayvanlarının konforunu artıran bir çözüm sunar.

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Ubtech'in Premium Petlovers serisinden UbPet C10 Pro+ modeli, kameralı otomatik kedi tuvaleti olarak karşımıza çıkıyor. Bu paketin içerisinde ayrıca Ubpet yaş mama kabı ve Mösta marka 5'li atık poşeti de bulunuyor.

Ubtech'in Premium Petlovers serisinden UbPet C10 Pro+ modeli, kameralı otomatik kedi tuvaleti olarak karşımıza çıkıyor. Bu paketin içerisinde ayrıca Ubpet yaş mama kabı ve Mösta marka 5'li atık poşeti de bulunuyor.

Bu otomatik kedi tuvaleti, entegre mobil uygulaması sayesinde kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Tek bir tuşla kum temizleme ve toplanan atıkları boşaltma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, cihazın sunduğu uzaktan görüntüleme sistemi ile evde olmadığınız zamanlarda bile kedinizin tuvalet alışkanlıklarını takip etme imkanı bulunuyor. Bu sayede, kedinizin sağlığı ve konforu için gerekli önlemleri zamanında alabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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K-paw Ki-Litterbox Akıllı Kedi Tuvaleti

K-paw Ki-Litterbox Akıllı Kedi Tuvaleti

Akıllı sensörler, KiLitterBox'ın en uygun zamanlarda çalışmasını sağlar. Bu sayede, kedinizin tuvalet alışkanlıkları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca, bu sensörler kediniz hakkında daha önce bilmediğiniz detayları da size bildirim olarak gönderir. Bu bildirimler, telefonunuza düşer ve böylece kedinizin sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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"Catlink AI Baymax Scooper SE Akıllı Kedi Tuvaleti" adlı ürün, kedi sahiplerinin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak bir yenilik.

"Catlink AI Baymax Scooper SE Akıllı Kedi Tuvaleti" adlı ürün, kedi sahiplerinin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak bir yenilik.

Bu akıllı kedi tuvaleti, kullanıcı dostu özellikleri ve yüksek teknolojisi sayesinde evcil hayvan bakımında bir devrim yaratıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer otomatik kedi tuvaletlerini incelemek isterseniz Amazon güvencesiyle buradan göz atabilirsiniz.

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