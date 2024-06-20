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Makyaj Yapmayı Seven Biriyseniz Evinizde Mutlaka Olması Gereken Ürünler

etiket Makyaj Yapmayı Seven Biriyseniz Evinizde Mutlaka Olması Gereken Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 12:11

Makyaj yapmayı sevenler için evde bulunması gereken ürünleri derledik. Bu liste, fırçalardan makyaj çantalarına, ve daha pek çok şeye kadar uzanıyor. Makyaj tutkunlarının ihtiyaç duyabileceği bir çok şeyi bir araya getirdik. Bu sayede makyaj yapmayı sevenler, evlerinde ihtiyaç duydukları her şeye kolaylıkla ulaşabilecekler.

Bu içerik 20.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kadınlar için kozmetik çantası

Kadınlar için kozmetik çantası

Makyaj ve kozmetik ürünlerinizi düzenlemek artık daha kolay, rahat ve düzenli. Lily England markasının geniş ve asılabilir özelliğe sahip makyaj çantası sayesinde, seyahatleriniz boyunca makyaj malzemelerinizi düzgün ve tertipli bir şekilde saklayabilirsiniz. Bu çanta, tüm makyaj ve vücut bakım ürünlerinizi rahatça yerleştirebileceğiniz geniş bir saklama alanı sunar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Evonox Kapaklı Makyaj Fırça Düzenleme Kutusu Altıgen Kapaklı Makyaj Aksesuar Düzenleyici Organizer

Evonox Kapaklı Makyaj Fırça Düzenleme Kutusu Altıgen Kapaklı Makyaj Aksesuar Düzenleyici Organizer

Bu ürün, makyaj malzemelerinizi düzenli bir şekilde saklamanızı sağlar ve aynı zamanda onları tozdan korur. Altıgen şekli ve şık tasarımı ile hem pratiklik hem de estetik bir görünüm sunar. Makyaj masanızda kesinlikle bulunması gereken bir ürün.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Nihayet fırçalarım ve uzun tüm araçlarım için kullanışlı bir kutu buldum. Beklediğimden daha büyük ama sorun değil. Memnunum.

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BoxUp Rujluk 22 Gözlü Yay Store YA_009

BoxUp Rujluk 22 Gözlü Yay Store YA_009

Rujlarınızı düzenli ve temiz bir şekilde saklamak için mükemmel bir çözüm olan ruj organizatörü, masanızda son derece estetik bir görünüm katacaktır. Bu ürün, hem işlevsel hem de dekoratif bir özellik taşıyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Tikatti'nin dört adet makyaj süngeri seti, ten makyajınızı kusursuz bir şekilde uygulamanız için idealdir.

Tikatti'nin dört adet makyaj süngeri seti, ten makyajınızı kusursuz bir şekilde uygulamanız için idealdir.

Bu süngerler, geniş, sivri ve yassı bir yapıya sahip olup, makyajınızı eşit ve düzgün bir şekilde dağıtmanızı sağlar. Makyaj süngerleri, fondöten, kapatıcı, allık gibi çeşitli makyaj ürünlerinin uygulanmasında idealdir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Öncelikle düzgün paketlenmiş ve hızlı gelen siparişimden ötürü teşekkür ederim. Süngerler gözüktüğü gibi geldi. Gelir gelmez yıkadım hemen büyüdüler .Ayrıca çok yumuşak🫠

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Eğer makyaj yapmayı seviyorsanız, bir sonraki önemli adımınızın yüzünüzü makyajdan tamamen arındırmak olduğunu biliyorsunuzdur.

Eğer makyaj yapmayı seviyorsanız, bir sonraki önemli adımınızın yüzünüzü makyajdan tamamen arındırmak olduğunu biliyorsunuzdur.

Nascita Pamuk, Yüz Temizleme Pedi, bu süreci sizin için çok daha kolay hale getirecek bir üründür.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

fiyatına göre içindeki pamuk sayısı bence gayet yeterli. hiç bir pamukta da kusur görmedim.

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Ve tabi ki pamuklarınızı düzenli ve özellikle temiz tutmanız önemli...

Ve tabi ki pamuklarınızı düzenli ve özellikle temiz tutmanız önemli...

BoxUp Diamond Silindir Pamuk Organizatörü, pamuklarınızı düzenli ve temiz bir şekilde saklamanızı sağlar.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Malzemesi sağlam ve görünüşü şık 2 adet kutu içerisinde geldi hızlı kargo teşekkürler.

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Nascita Profesyonel Oval Yapılı Kapatıcı Fırçası

Nascita Profesyonel Oval Yapılı Kapatıcı Fırçası

Nascita Profesyonel Oval Yapılı Kapatıcı Fırçası, kapatıcı ürünlerinizi ister stick formunda, ister sıvı eşit ve dengeli bir şekilde dağıtmanızı sağlar. Bu özelliği sayesinde, makyajınızda doğal ve pürüzsüz bir görünüm elde edebilirsiniz. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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PAMELA Makyaj Ve Kozmetik Düzenleyici Makyaj Organizer

PAMELA Makyaj Ve Kozmetik Düzenleyici Makyaj Organizer

PAMELA Makyaj ve Kozmetik Düzenleyici, makyaj fırçalarınızdan rujlarınıza, fondotenlerinizden diğer birçok makyaj ürününüze kadar geniş bir yelpazeyi düzenli bir şekilde saklamanıza yardımcı olur. 

Bu organizer, makyaj malzemelerinizi düzgün bir şekilde düzenlemek ve kolayca erişilebilir hale getirmek için ideal bir seçim olacak.

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Toureal 15 adet boş seyahat şişesi seti

Toureal 15 adet boş seyahat şişesi seti

Eğer seyahatlerinizde makyaj yapmayı tercih eden biriyseniz, kremleriniz, fondotenleriniz, pudralarınız ve daha birçok kişisel bakım ürününüzü güvenle taşıyabileceğiniz bir çözüm önerimiz var. Toureal markasının 15 parçadan oluşan boş seyahat şişesi seti, bu konuda sizin en büyük yardımcınız olacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Herkese tavsiye et! Çok iyi ve çok dayanıklı!

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Kremlerinizin ve fondötenlerinizin tazeliğini korumanın etkili bir yöntemi.

Kremlerinizin ve fondötenlerinizin tazeliğini korumanın etkili bir yöntemi.

Doldurulabilir losyon kabı, cilt bakım ürünlerinizi saklamak ve tazeliğini muhafaza etmek için mükemmel bir seçenektir. Bu, ürünlerin kullanım ömrünü artırır ve kullanımını daha da pratik hale getirir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Nascita Kirpik Kıvırma Makinesi Çift Yedekli Kutulu

Nascita Kirpik Kıvırma Makinesi Çift Yedekli Kutulu

Kirpiklerinizi dikkat çekici bir şekilde vurgulamak istiyorsanız, Nascita'nın bu ürünü tam size göre. Kendi güzelliğinizi ortaya çıkarmanız için tasarlanmış bu alet, kirpiklerinizi doğal bir şekilde kıvırarak onlara ekstra bir hacim ve belirginlik kazandırır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün gayet güzel, uygun fiyatlı. En önemlisi orijinal ürün. Başka sitelerde sahtesini ya da başka marka gönderilebildiğini okumuştum. Kirpikleri güzel kıvırıyor ve kullanımı kolay. Fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum.

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Eğer "Daha profesyonel bir kirpik kıvırıcıya ihtiyacım var" diyorsanız, ısıtmalı kirpik maşası tam da aradığınız şey olabilir.

Eğer "Daha profesyonel bir kirpik kıvırıcıya ihtiyacım var" diyorsanız, ısıtmalı kirpik maşası tam da aradığınız şey olabilir.

Bu özel alet, kirpiklerinizi etkileyici bir şekilde kıvırır ve böylece maskaranın uygulanmasını kolaylaştırır.

3 sıcaklık modu 60 °C ila 80 °C arasında, bu termal kirpik kıvırma makinesini her türlü kirpik için uygundur.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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