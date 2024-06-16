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2024 Yazının Favori Parçaları

etiket 2024 Yazının Favori Parçaları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 10:50

2024 yaz modasının en gözde parçalarını sizler için bir araya getirdik. Şıklığınızı tamamlayacak terliklerden, rahatlığınızı sağlayacak şortlara, zarafetiyle ön plana çıkan mayolara kadar birçok çeşitli ürünü sizin için özenle seçtik. 

Bu içerik 16.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Nine West Orago 2fx Mavi Kadın Düz Terlik

Nine West Orago 2fx Mavi Kadın Düz Terlik

Nine West Düz Terlik, deri malzemesi ve bebek mavisi tonuyla, yaz aylarında tercih edeceğiniz kombinlerin vazgeçilmezi olacak. Bu terlik, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan tasarımıyla, sıcak yaz günlerinde ayaklarınıza ferahlık katacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Koton Düz Renk Bikini Altı

Koton Düz Renk Bikini Altı

Koton'un düz renkli, sarı bikini altı ile tatilinize enerji katacak. 

Bu parça, canlı ve göz alıcı sarı tonuyla sizi plajın yıldızı yapmaya hazır!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel ürün tam bedeninizi alın kargo çok hızlıydı teşekkürler.

Hepsiburada

Penti Pembe Bloom Çizgili Halter Bikini Üstü

Penti Pembe Bloom Çizgili Halter Bikini Üstü

Penti'nin Pembe Bloom Çizgili Halter Bikini Üstü, tatilinizi konforlu ve rahat bir şekilde geçirmenizi sağlayacak özelliklere sahip. Hem ayarlanabilir hem de sabit askıları sayesinde kullanım kolaylığı sunan bu bikini üstü, çıkarılabilir kapları ve balensiz yapısıyla da rahatlığınızı ön planda tutar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Dilvin markasının fuşya renkteki askılı mini elbisesi, bu yaz gardırobunuzun en gözde parçası olmaya aday.

Dilvin markasının fuşya renkteki askılı mini elbisesi, bu yaz gardırobunuzun en gözde parçası olmaya aday.

Pamuklu yapısı sayesinde üzerinizdeyken size son derece yumuşak ve rahat bir his verecek bu elbise, yaz aylarında hem şıklığınızı hem de konforunuzu ön planda tutacak. Fuşya rengi, yazın enerjisini ve canlılığını yansıtırken, mini boyu da serin ve rahat bir kullanım imkanı sunacak. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kendi bedeninizi almanızı tavsiye ederim.

Hepsiburada

Külah %100 Pamuk Lacivert Kova Balıkçı Şapka Bucket Hat

Külah %100 Pamuk Lacivert Kova Balıkçı Şapka Bucket Hat

'Külah %100 Pamuk Lacivert Kova Balıkçı Şapka', tatil planlarınızın olmazsa olmazlarından biri olmalı. Bu şık ve rahat şapka, tatil deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak bir aksesuar. Lacivert renk seçeneği ile hem deniz kenarında hem de doğa yürüyüşlerinde size eşlik edecektir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Dilvin 9094 Pencere Detaylı Uzun Elbise-Bej

Dilvin 9094 Pencere Detaylı Uzun Elbise-Bej

Dilvin 9094 Pencere Detaylı Uzun Elbise, bej rengi ile gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak. Bu elbise, yaz akşamlarında beyaz ayakkabılarınızla mükemmel bir şekilde kombinlenebilir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel bir elbise kaliteli ve kalıbı çok güzel. Hızlı teslimat için satıcıya teşekkürler.

Hepsiburada

Suud Collection Ekru Be Kind Baskılı Kanvas Çanta

Suud Collection Ekru Be Kind Baskılı Kanvas Çanta

Suud Collection tarafından üretilen baskılı çanta, geniş iç hacmi sayesinde fazla eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabileceğiniz son derece şık ve modern bir tasarıma sahiptir. Bu çanta, hem kullanışlılığı hem de cool görünümü ile kalbinizi kazanacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

DeFacto Bohemia Cepli Mini Etek

DeFacto Bohemia Cepli Mini Etek

DeFacto'nun Bohemia Cepli Mini Etek modeli, her mevsim giyilebilir olmasıyla dikkat çekiyor. Moda dünyasının son trendlerini yansıtan bu etek, hem konforlu hem de şık bir seçenek sunuyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Koton Pencere Detaylı Tişört Kısa Kollu

Koton Pencere Detaylı Tişört Kısa Kollu

Koton'un Pencere Detaylı Kısa Kollu Tişörtü, tek başına bile bir stil anahtarı olacaktır. Bu tişört, dinamik tarzınıza havalı bir dokunuş katacak. Pencere detayıyla dikkat çeken bu tişört, kısa kollarıyla da sıcak yaz günlerinde rahatlık sunuyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok tarz ve kaliteli bir ürün. Fiyatına göre iyi ürün.

Hepsiburada

Koton Yüksek Bel Kot Şort

Koton Yüksek Bel Kot Şort

Koton'un Yüksek Bel Kot Şort modeli, bu yaz tatilinde ihtiyaç duyduğunuz mükemmel şort olabilir. Bu şort, yüksek bel tasarımı sayesinde vücut hatlarınızı mükemmel bir şekilde toparlar ve size şık bir görünüm kazandırır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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Dilvin 90341 Büzgülü Mini Elbise-Siyah

Dilvin 90341 Büzgülü Mini Elbise-Siyah

Dilvin markasının Büzgülü Mini Elbise modeli, siyah renk seçeneğiyle bu yazın en özel akşam yemeklerinde sizin en büyük yardımcınız olacak. Bu elbise, şıklığı ve zarifliği ile kalbinizi çalacak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Koton Metal Detaylı Boyundan Bağlamalı Mayo ile bu yazın en stil sahibi kişisi siz olacaksınız.

Koton Metal Detaylı Boyundan Bağlamalı Mayo ile bu yazın en stil sahibi kişisi siz olacaksınız.

Metal detayları, ona şık ve lüks bir hava katarken, boyundan bağlamalı özelliği ise hem rahatlık hem de farklı bir stil sunuyor. İster plajda güneşlenirken, ister denizde yüzerek, bu mayo ile her zaman göz alıcı olacaksınız. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
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