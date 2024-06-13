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Islak da Çalışabilen Braun Silk Epil 9 SkinSpa Epilasyon ve Sonic Peeling Sistemli Epilatör Alınır mı?

etiket Islak da Çalışabilen Braun Silk Epil 9 SkinSpa Epilasyon ve Sonic Peeling Sistemli Epilatör Alınır mı?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 14:42

Braun Silk Epil 9 SkinSpa Epilatörünün benzersiz özelliklerini sizin için detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Epilasyon ve peeling etkilerini birleştiren bu ürün, cilt bakımınızı bir üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor. Gelin bu cihazın detaylarına birlikte göz atalım.👇🤗

Bu içerik 13.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Braun Silk Epil 9 SkinSpa Epilatör, epilasyon ve peeling sistemlerini bir arada sunan bir cihazdır.

Braun Silk Epil 9 SkinSpa Epilatör, epilasyon ve peeling sistemlerini bir arada sunan bir cihazdır.

Epilasyon başlığı, standart başlıklara kıyasla %40 daha geniş olup, ağdanın bile ulaşamadığı en kısa tüyleri tek seferde alabilir. Bu özelliği sayesinde, kullanıcılarına dört haftaya kadar pürüzsüz bir cilt vaat eder.

Peeling fırçası, yüksek frekanslı masaj başlığı, yakın temas başlığı ve yüz başlığı olmak üzere dört aksesuarı mevcuttur.

Braun markasının en hızlı ve en hassas epilatörü olan Braun Silk Epil 9 SkinSpa Epilatör, tüy alma işlemini bir üst seviyeye taşır. Bu üstün cihaz, %40 daha geniş başlığı sayesinde tek bir harekette bile daha fazla tüyü yakalar ve alır.

Braun markasının en hızlı ve en hassas epilatörü olan Braun Silk Epil 9 SkinSpa Epilatör, tüy alma işlemini bir üst seviyeye taşır. Bu üstün cihaz, %40 daha geniş başlığı sayesinde tek bir harekette bile daha fazla tüyü yakalar ve alır.

Bu epilatör, devrim niteliğindeki MicroGrip Cımbız Teknolojisi ile donatılmıştır. Bu teknoloji, daha geniş, daha uzun ve daha derin cımbızlarla, ağdanın alabildiğinden dört kat daha kısa tüyleri bile alabilme kapasitesine sahiptir.

Ayrıca, Braun Silk Epil 9 SkinSpa Epilatör'ün smartlight özelliği sayesinde, en ince tüyler bile görünür hale gelir. Bu, tüy alma işlemi sırasında hiçbir tüyün atlanmamasını sağlar.

Islak ve kuru kullanım.

Islak ve kuru kullanım.

Braun'un öncü epilasyon teknolojisi Silképil 9, ister duşta ister banyoda en üst düzeyde performans sergiler. Bu cihaz, su altında düzenli bir şekilde kullanıldığında, epilasyon deneyimini neredeyse acısız bir hale dönüştürür

Braun Silk Epil 9 SkinSpa Epilatörü almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada'dan diğer epilatör modellerine de göz atmak istiyorum diyorsanız sizin için linkini bırakalım.

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Döner başlık özelliği.

Döner başlık özelliği.

Epilatörün döner başlığı, vücudunuzun her bir hattına mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Bu özellik, diz ve koltukaltı gibi genellikle zorlu olarak kabul edilen bölgelerde bile üst düzey bir rahatlık ve etkinlik sunar. Bu sayede, zahmetsiz bir epilasyon süreci yaşarsınız.

Braun'un devrim niteliğindeki derinlemesine vücut peeling fırçası, manuel bir fırçadan 6 kat daha fazla performans sunarak, ölü deri hücrelerini etkili bir şekilde temizler ve tüylerin içe doğru büyümesini engeller.

Braun'un devrim niteliğindeki derinlemesine vücut peeling fırçası, manuel bir fırçadan 6 kat daha fazla performans sunarak, ölü deri hücrelerini etkili bir şekilde temizler ve tüylerin içe doğru büyümesini engeller.

Bu hassas peeling fırçası, vücudun daha narin bölgelerinde uygulanacak bakımlar için mükemmel bir seçimdir. 

Bu ürün, cilt bakım rutininizi bir üst seviyeye taşıyarak, cildinizi daha sağlıklı ve canlı görünmesini sağlar.

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Braun Silképil 9941v epilatör, tüylerden arınma sürecinizi daha da kolaylaştırmak adına 8 ek parçayla birlikte gelir.

Braun Silképil 9941v epilatör, tüylerden arınma sürecinizi daha da kolaylaştırmak adına 8 ek parçayla birlikte gelir.

Bu model, Silképil 9 SkinSpa serisine aittir ve cildinizle maksimum temas kurarak tüylerin daha az kaçırılmasını sağlayan bir verimlilik başlığına sahiptir. Ayrıca, eksfoliasyon fırçaları da bu paketin bir parçasıdır. Epilatörün hassasiyet başlığı ise, koltukaltı gibi daha dar alanlarda rahatlıkla kullanabilmenize olanak sağlar. Bu sayede, tüy alma işlemi daha etkili ve konforlu bir hale gelir.

Braun Silk Epil 9 SkinSpa Epilatörü sevmeniz için 7 neden;

Braun Silk Epil 9 SkinSpa Epilatörü sevmeniz için 7 neden;

1.Epilasyonla 4 haftaya kadar pürüzsüz bir tene kavuşabilirsiniz.

2.Braun Silk-épil epilatörler ağdanın alabildiğinin dört katı daha kısa tüyleri (0.5mm) alır. 

3.Silk-épil epilatörlerle gelen masaj aparatı sayesinde rahatsızlık hissini azaltabilirsiniz. Düzenli yapıldığında epilasyon neredeyse hiç acı vermez.

4.Epilasyon yeniden çıkan tüylerin belirginliğinin azalmasına yardımcı olur.

5.Farklı aparatlar sayesinde koltukaltı, kol, yüz ve bikini bölgesinde de kullanabilirsiniz. 

6.Tüyleri alırken cildi çekiştirmediğinden dolayı hassas ciltler için mükemmeldir.

7.Epilasyon, farklı cilt türlerine sahip kadınların tercih edebileceği bir tüy alma yöntemidir.

Braun Silk Epil 9 SkinSpa Epilatör 9941 modelini, Epilasyon ve Sonic Peeling Sistemi özelliklerine sahip bu Islak ve Kuru kullanımlı cihazı detaylı bir şekilde inceledik. Bu cihazın tüy alma konusundaki performansı oldukça yüksek. Almak isterseniz linkleri burada👇

Braun Silk Epil 9 SkinSpa Epilatör 9941 modelini, Epilasyon ve Sonic Peeling Sistemi özelliklerine sahip bu Islak ve Kuru kullanımlı cihazı detaylı bir şekilde inceledik. Bu cihazın tüy alma konusundaki performansı oldukça yüksek. Almak isterseniz linkleri burada👇

Braun Silk Epil 9 SkinSpa Epilatörü almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada'dan diğer epilatör modellerine de göz atmak istiyorum diyorsanız sizin için linkini bırakalım.

Amazondan diğer modelleri incelemek istiyorum derseniz onu da sizin için buraya bırakalım.

Hepsiburada

Bu epilatöre gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

Bu epilatöre gelen yorumları merak ediyorsanız sizin için yorumları aşağıda derledik.👇

  • Peeling başlığı için kullanmadan yorum yapmayayım ama kablosuz olması, cımbız sayısı,yeterli sayıdaki başlığı ile gayet kullanışlı.

  • Ürünün kılları kaldıran başlığıyla çok rahat ve kolay bir epilasyon süreci geçiriyorsunuz ancak bazen masaj başlığını çıkartma hissi oluyor minik tüylere yetişemiyor cımbızlar ve başlık değiştirerek epilasyona devam ediyorum. Spa başlıklarıyla cildinizi rahatlatıp kan dolaşımınızı arttırıyorsunuz. özellikle hassas ciltler için düşünülmüş. ışıkla birlikte göremediğiniz küçük tüycükleri alabiliyorsunuz :) ışık yeteri kadar aydınlatıyor. peeling başlığı ile epilasyon sonrası oluşan kızarıklık veya batıkları en aza düşürebiliyorsunuz.

  • Braun Silk epil-9 ürününü kullanıyorsanız gayet şanslısınız demektir. %40 genişletilmiş başlığı ile Daha hızlı epilasyon yapmanın ve zamanınızın size kaldığının ne demek olduğunu saatlerce uğraşmadan en kısa sürede işinizi bitirmenin rahatlığını biliyorsunuz demektir. Geliştirilmiş cımbız teknolojisi, ağdanın alamadığı en kısa (0,5 mm) tüyleri bile tek harekette daha fazla alır. Daha uzun süre temiz kalmanızı sağlar...

  • Yaklaşık bir aydan fazla süredir kullanıyorum ve memnunum. En olumlu özelliği tüylerde incelmeye sebep olması. Batık sorununa çözümü konusunda şüphelerim var çünkü sorun hala devam ediyor. Şarjı banyoda tüm bölgeleri hızlıca yapmak için yetiyor. Suda kullanılabilmesi pratik oluyor. Kısacası tavsiye ederim.

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