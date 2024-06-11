Ünlülerin Olay Yaratacak Kombinlerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?
Ünlülerin Olay Yaratacak Kombinlerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?
Ünlülerin tarzlarına hayran kaldığımız anlar olmuştur hepimizin. Onların cesur, iddialı ve olay yaratacak kombinlerini bir arada görmek ister misiniz? İşte karşınızda, sizin için seçtiğimiz en dikkat çekici, en tarz sahibi ünlü kombinleri! Peki, bu kombinler arasında en beğendiğiniz hangisi? Sizin favoriniz hangi ünlünün kombini olacak?
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Derin yırtmaçlı elbisesi, ona hem sofistike bir hava katarken hem de genç ve dinamik enerjisini ortaya koyuyor. Uzun deri çizmeler kıyafetine biraz asi bir dokunuş ekliyor. Gözlüğü ise, onun modern ve şık tarzını tamamlıyor. Bu siyah kombinasyon, Afra Saraçoğlu'nun modaya olan hakimiyetini ve kendine özgü stilini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sizce de öyle değil mi?
Simge Sağın'ın son konserinde giydiği bu göz alıcı takımı hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Sinem Kobal'ın seçimleri her zaman olduğu gibi yine moda dünyasında büyük bir etki yarattı. Bu seferki tercihi, derin yırtmaçlı, adeta alev alev yanan bir kırmızı elbise oldu. Bu elbise, onun zarif ve çekici duruşunu daha da ön plana çıkardı. Elbisenin yanı sıra, bilekten kesen topuklu ayakkabıları da dikkat çekiciydi.
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Yetenekli ve güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, bu sezonun moda trendlerini yakından takip ediyor. Kendine özgü stilini yansıtan bir kombin ile karşımıza çıkan Ergüçlü, crop yeleği ve mini etek takımını tercih etmiş. Siyah yarım çorapları ve ikonik ayakkabıları ile bu kombinini tamamlayan Ergüçlü, şıklığı ve sofistike tarzıyla göz dolduruyor.
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Güzeller güzeli Defne Samyeli'nin giydiği abiye elbise hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Bu elbise, onun zarif ve sofistike tarzını yansıtıyor.
Dilan Çiçek Deniz, yılan derisi desenli elbisesiyle göz kamaştırıcı bir görünüm sergiledi. Biz bu tarzını oldukça beğendik, peki ya sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?
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