Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik , Hediye
Sevilen Kokular: En Çok Satan Erkek Parfümleri

etiket Sevilen Kokular: En Çok Satan Erkek Parfümleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 18:25

Erkek parfümlerindeki en sevilen ve en çok tercih edilenleri sizler için bir araya getirdik. Bu özel derlememizde, parfüm dünyasının en popüler ve en çok satan kokularını bulacaksınız. Kendinize en uygun olanı seçmek için bu benzersiz kokuları gelin beraber inceleyelim.👇✨

Bu içerik 09.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

AXE Dark Temptation Eau De Toilette, sıcak çikolata, amber ve kırmızı biberin mükemmel birleşimiyle oluşturulmuş bir parfümdür.

AXE Dark Temptation Eau De Toilette, sıcak çikolata, amber ve kırmızı biberin mükemmel birleşimiyle oluşturulmuş bir parfümdür.

Çikolatanın büyüleyici çekiciliği, bu parfümün yaratılmasında ilham kaynağı olmuştur. AXE Dark Temptation'ın etkileyici aroması sayesinde, dikkatleri üzerinize çekmeye ve fark edilmeye hazır olun!

Üstelik en çok satanlarda ilk sırada!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

NAUTICA VOYAGE EDT 100ML Erkek parfümü Voyage, hafif ve serinletici bir koku sunar.

NAUTICA VOYAGE EDT 100ML Erkek parfümü Voyage, hafif ve serinletici bir koku sunar.

Bu parfüm, macerayı seven ve özgürlüğüne düşkün erkekler için mükemmel bir seçimdir. Nautica Voyage, ağırlığı olmayan, ferahlatıcı bir koku profiline sahiptir. Üst notalarında yeşil elma ve yeşil tonları bulunurken, orta notalarında lotus ve mimoza barındırır. 

Bu özellikleriyle Voyage, kullanıcısına doğadan ilham alan bir koku deneyimi sunuyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Versace Eros EDT, erkek parfümünün bileşenleri arasında yeşil elma, İtalyan limonu ve nane yağı bulunmaktadır.

Versace Eros EDT, erkek parfümünün bileşenleri arasında yeşil elma, İtalyan limonu ve nane yağı bulunmaktadır.

Bu üçlü, parfümün taze ve canlı bir başlangıç notası oluşturur. Ancak parfümün asıl karakterini belirleyen, Fougere tarzına modern bir yorum getiren Venezuella ambroxanı ve sardunya çiçekleridir. Bu iki bileşen, tatlı ve baharatlı tonka fasulyesi ile birleşerek parfümün kalıcı ve çekici bir koku profili oluşturur.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kutusu ve kokusu çok güzel şüphe etmeden alabilirsiniz.

Amazon

Slazenger Activesport Yeşil Eau De Toilette (125 ml)

Slazenger Activesport Yeşil Eau De Toilette (125 ml)

Bu parfüm, üst notalarında yer alan yeşil mandalina kokusuyla baş döndürücü bir etki yaratıyor. Orta notalarında ise kişniş ve yabani karanfil kokularıyla karakterini ortaya koyuyor. 

Bu özellikleriyle, Slazenger Activesport Yeşil Eau de Toilette 125 ML parfüm, favori parfümleriniz arasında yer almayı hak ediyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Davidoff 200551210-16746 CW Man EDT Parfüm, 125ml

Davidoff 200551210-16746 CW Man EDT Parfüm, 125ml

Davidoff Cool Water parfüm, okyanusun canlılığından ilham alır ve size denizin tazeliğini ve özgürlüğünü sunar. Bu parfüm, lavanta, nane, biberiye, kişniş ve deniz notalarının birleşimiyle ferah bir başlangıç yapar. Kendine özgü bu karışım, kullanıcılarına denizin derinliklerindeki serinliği ve özgürlüğü hissettirir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

Slazenger Activesport Gold Eau de Toilette 125 ML parfüm, Slazenger erkeğin sınırları aşan ruhunu yansıtır.

Slazenger Activesport Gold Eau de Toilette 125 ML parfüm, Slazenger erkeğin sınırları aşan ruhunu yansıtır.

Bu özgün kokunun üst notalarında, canlı ve ferahlatıcı bergamot ile greyfurt bulunur. Orta notalarında ise egzotik ylang ylang, zarif yasemin ve sofistike gül ağacı karışımı yer alır. Dip notaları ise, güçlü sedir ağacı, sıcak kehribar ve mist otu ile tamamlanır. Bu parfüm, enerjik ve dinamik Slazenger erkeğinin karakterini mükemmel bir şekilde yansıtır. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ben en çok bunu beğendim diğerlerine kıyasla. Mutlaka denenmeli

Amazon

Bu parfüm, Hugo Boss'un özgün ve sofistike tasarım anlayışını yansıtıyor!

Bu parfüm, Hugo Boss'un özgün ve sofistike tasarım anlayışını yansıtıyor!

İçeriğindeki zıtlıklar, modern erkeğin karmaşık ve çok yönlü kişiliğini simgeler. Hayatı dolu dolu yaşayan, ayakları yere sağlam basan erkekler için ideal bir seçimdir. 

İçerdiği paçuli, meşe yosması, sedir ağacı, bergamot, kehribar ve misk notaları, bu parfümün sıcak ve baharatlı karakterini belirlerken, aynı zamanda klasik bir hava katmaktadır. 

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Yıllardır kullandığım bir parfüm ne ağır nede hafif kokulu tam istediğim gibi.

Amazon

Pino Silvestre Original, parfüm dünyasında aromatik fujer grubunda yer alıyor.

Pino Silvestre Original, parfüm dünyasında aromatik fujer grubunda yer alıyor.

Tıraş losyonlarını anımsatan yüksek kaliteli bir kokusu bulunuyor. Bu parfümün ana teması, doğanın taze ve canlı kokusu olan çam notasıdır. Aromatik otlar, odunsu notalar, narenciye ve yeşil bitkiler gibi koku tonlarına sahip olan bu parfüm, aromatik kokuları sevenlerin favorisi olmaya aday. Bu eşsiz kokunun içerisinde, doğanın tüm güzelliklerini ve tazeliğini bulabilirsiniz.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

AVON Surrender Edt 50 ml Erkek Parfümü

AVON Surrender Edt 50 ml Erkek Parfümü

Bu erkek parfümü, tüm cilt tipleri için uygundur ve odunsu baharatlı koku kategorisinde yer alır. Parfüm, odunsu ve baharatlı notaların amber, paçuli ve beyaz misk ile harmanlandığı bir koku profili sunar. Hafif fakat etkileyici bir koku arayan erkekler için mükemmel bir seçimdir. 

Günlük kullanım için ideal olan bu parfüm, temiz tene ve kıyafete istenilen sıklıkta uygulanabilir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon

Burberry Classic For Men EDT 100 ml Erkek Parfüm, zarif, rafine ve göz alıcı bir erkeğin tercihi olacak bir koku.

Burberry Classic For Men EDT 100 ml Erkek Parfüm, zarif, rafine ve göz alıcı bir erkeğin tercihi olacak bir koku.

Bu parfümün üst notasında bergamot, taze nane, lavanta ve dağ kekiği bulunuyor. Orta notasında ise itır çiçeği ve sandal ağacı var. Alt notası ise amber ve sedir ağacı ile tamamlanıyor. 

Bu parfüm, sofistike bir erkeğin tercihi olacak kadar etkileyici ve çarpıcı bir koku sunuyor. 

Burada

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Mükemmel. Mükemmel paketleme ve her zamanki gibi çarpıcı koku.

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda

Davidoff Zino Men Edt 125 Ml Erkek Parfümü

Davidoff Zino Men Edt 125 Ml Erkek Parfümü

Davidoff, lüks bir yaşam tarzını temsil eden ve kaliteli ürünleri ile tanınan bir markadır. Bu parfüm, markanın kalitesini ve lüks yaşam tarzını yansıtan bir üründür. Parfümün içerdiği notalar, kullanıcısına ferahlatıcı ve canlandırıcı bir his verirken, aynı zamanda sofistike ve zarif bir aura yaratır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürünün kokusu oudh kokusuna benziyor bence kalıcılığı 3 -4 sürüyor koku tam bir erkek kokusu ben çok beğendim fiyatı da bu kaliteye göre çok uygun ve tabi ki amazonun hızlı teslimatı.

Amazon

"Perceive Erkek Parfümü 100 Ml. Edt"

"Perceive Erkek Parfümü 100 Ml. Edt"

Bu parfüm, her cilt tipine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İçerisinde odunsu notalar barındırırken, portakal ve greyfurt esansları ile sandal ağacı ve paçuli kokularının birleşimi, bu parfümün karakteristik özelliğini oluşturur. Taze ve ferahlatıcı bir aroma sunan bu parfüm, içerisinde gizlenmiş duygularınızı dışa vurmanıza yardımcı olur.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın