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Tatil Bavulunu %20 İndirimle Doldur! Penti’nin Yeni Sezon Plaj Ürünlerini Görmüş Müydün?

etiket Tatil Bavulunu %20 İndirimle Doldur! Penti’nin Yeni Sezon Plaj Ürünlerini Görmüş Müydün?

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 14:25

Penti'nin yeni sezon plaj ürünleri, tatil bavulunuzu doldurmanın en cazip yolu. Bu ürünlerle, tatil stilinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Dahası, şu anda bu ürünlerde %20 indirim fırsatı sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmayın ve tatil bavulunuzu Penti'nin şık ve rahat plaj ürünleriyle doldurun. Bu eşsiz indirim fırsatıyla, tatil bavulunuz hem şık hem de uygun fiyatlı olacak.

Bu içerik 07.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Penti Siyah Basic Frame Mayo

Penti Siyah Basic Frame Mayo

Penti'nin Siyah Basic Frame Mayo modeli, zarif siyah tasarımıyla göz alıcı bir görünüm sunuyor. Bu mayonun en dikkat çekici özelliği ise Lycra kumaştan üretilmiş olması. Suda 10 kat daha fazla dayanıklılık sağlayan bu kumaş, mayonun ömrünü önemli ölçüde uzatıyor. Bu sayede mayonuz, sık kullanıma rağmen ilk günkü tazeliğini ve formunu koruyor. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Penti Basic Deep V Bikini Üstü

Penti Basic Deep V Bikini Üstü

Penti'nin Basic Deep V Bikini Üstü, canlı ve şık sarı rengiyle tatilinize enerji katacak bir ürün.  Ayrıca, %25 indirim fırsatıyla bu bikini üstünü daha uygun bir fiyata satın alabilirsiniz. 

İndirimli fiyatı 134,68 TL.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bikini, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış, uzun süre kullanıma uygun bir seçenek. Trend bir bikini, modaya uygun ve şık bir görünüm elde etmek için harika bir seçim. Bikini, bedenime tam oturdu ve harika göründü, tam olarak istediğim gibi. Sadece yanları biraz açık göğüsün bir kısmı görünecek bir şekilde dekoltesi var.

Hepsiburada

Penti High Fashion Siyah Bikini Altı

Penti High Fashion Siyah Bikini Altı

Penti'nin High Fashion Siyah Bikini Altı, yüksek beli sayesinde size rahatlık sunarken, yanlarında bulunan bağcıklı detayı ile modern ve çekici bir görünüm sağlar. İstediğiniz bikini üstü ile mükemmel bir uyum yakalayabileceğiniz bu ürün, plaj stilinizi bir üst seviyeye çıkaracak.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada

Penti'nin Basic Açık Pembe Mayo modeli, balensiz yapısı sayesinde kullanıcısına rahatlık ve konfor sunuyor.

Penti'nin Basic Açık Pembe Mayo modeli, balensiz yapısı sayesinde kullanıcısına rahatlık ve konfor sunuyor.

Bu mayo, çıkarılabilir ped özelliği ile kullanım kolaylığı sağlıyor ayrıca, açık pembe rengi ile de göz doldurur ve kalbinizi çalmayı başarır. Hem şıklığınızı hem de rahatınızı ön planda tutan bir tasarıma sahiptir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kullanım kolaylığı ve konforu ile öne çıkan bir mayo seçeneği. Elegant renkleri ve klasik tasarımı ile dikkat çeken bir mayo, plajda zarif bir stil sergilemek isteyenlere hitap eden bir seçenek olarak önerilir. Tasarımı ile fark yaratıyor, benzersiz bir mayo deneyimi sunuyor.

Hepsiburada

Penti Flora Desenli Renkli Spor Mayo-Aysu Türkoğlu Koleksiyonu

Penti Flora Desenli Renkli Spor Mayo-Aysu Türkoğlu Koleksiyonu

Bu mayo, geometrik desenleri ve canlı renkleri ile dikkat çekmektedir. Desenler, mayonun genel görünümüne hareketlilik katmakla kalmaz, aynı zamanda göz alıcı bir stil oluşturur.

Ayrıca, bu mayo balensiz bir yapıya sahiptir. Bu, giyen kişiye gün boyu rahatlık ve konfor sağlar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Penti Skirt Siyah Deniz Şortu

Penti Skirt Siyah Deniz Şortu

Penti'nin Siyah Deniz Şortu, hem şort hem de etek görünümünü bir arada sunarak kullanıcılarına rahatlık sağlıyor. Her türlü kombinle uyum sağlayabilecek bir tasarıma sahip olduğu için dolabınızın favorisi haline gelecek. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Penti Fuşya Kadın Plaj Çantası PYM3O3J624IY

Penti Fuşya Kadın Plaj Çantası PYM3O3J624IY

Penti'nin Fuşya Kadın Plaj Çantası, zarif ve şeffaf tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu çanta, içerisinde bulunan eşyalarınızı rahatça görebilmenizi sağlar ve plajda ıslanma sorunu yaşamanızı engeller. Bu çanta, hem işlevsel hem de estetik açıdan mükemmel bir seçim olacaktır!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Penti Basic Wrappy Siyah Bikini Üstü

Penti Basic Wrappy Siyah Bikini Üstü

Penti'nin Basic Wrappy Siyah Bikini Üstü, zarif pencere detaylarıyla göz alıcı bir tasarıma sahip. Bu bikini üstü, suya karşı 10 kat daha fazla direnç gösterebilen Lycra kumaştan üretilmiştir. Bu kumaşın dayanıklılığı, ürünün uzun ömürlü olmasını sağlar. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Trend bir bikini, modaya uygun ve şık bir görünüm elde etmek için harika bir seçim.

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Penti Lila Janice Brazilian Bikini Altı

Penti Lila Janice Brazilian Bikini Altı

Penti'nin Lila Janice Brazilian Bikini Altı, kullanışlı ve ayarlanabilir askılarına sahip olan açık kesimli bir tasarıma sahiptir. Bu bikini altı, brazilian yapısı sayesinde kalçayı tam anlamıyla sararak fit bir görünüm elde etmenizi sağlar. Ayrıca, fırfır detayları ile plaj stilinize bir şıklık katmaktadır. 

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Penti Koyu Pembe Flore Fırfır Detaylı Mayo

Penti Koyu Pembe Flore Fırfır Detaylı Mayo

Penti'nin Koyu Pembe Flore Fırfır Detaylı Mayo modeli, stilinize neşenizi yansıtmanızı sağlar. Bu özgün tasarıma sahip Flora Mayo, esnek kumaşı sayesinde gün boyu konfor sunar. 

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Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Ürün harika bedeni sarıyor yumuşacık güzel toparlıyor 55 kilo 38 beden tam oldu.

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Penti Trim Detail Şort

Penti Trim Detail Şort

Trim Detail Şort, belindeki elastik yapısı sayesinde size konfor ve rahatlık sağlar. Bu şortun tasarımında yer alan püskül detayları, plaj stili için ekstra hareketlilik ve canlılık katıyor. Bu özellikleriyle Trim Detail Şort, sizin favori parçanız olmaya aday. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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Penti Gri Joy Altın Simli Yanları Pencere Detaylı Mayokini

Penti Gri Joy Altın Simli Yanları Pencere Detaylı Mayokini

Joy Moyokini, ışıldayan özgün desenli kumaşıyla size daha göz alıcı bir görünüm vadediyor. Bu moyokini, geniş göğüs dekoltesi sayesinde çekiciliğinizi doruklara çıkarırken, yan kısımlarındaki açıklıklarla teninizin büyüleyici güzelliğini sergileyerek adeta bir sanat eseri yaratıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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