Saldırganlar resmi kurulum dosyalarının yanı sıra lisans anahtarı oluşturucularını veya performans artırıcı hileleri taklit eden zararlı ya da riskli dosyalar da dağıtıyor. Oyuna erişim sağlamak yerine cihazlara bulaşabilen bu dosyalar, truva atlarından kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen reklam yazılımlarına kadar çeşitli tehditler barındırabiliyor. Oyunun resmi ön yükleme işlemleri yalnızca konsol platformlarının kendi mağazaları ve ağları üzerinden yapılabildiği için üçüncü taraf kaynakların sunduğu erken kurulum araçları gerçeği yansıtmıyor. Şirket uzmanları oyunların yalnızca resmi konsol mağazalarından veya yetkili fiziksel satış noktalarından alınmasını, üçüncü taraf sitelerden ya da torrent kaynaklarından ön yükleme aracı indirilmemesini öneriyor. Kaspersky Güvenlik Uzmanı Evgeny Kuskov, saldırganların uzun süredir beklenen bir akıllı telefonun çıkışı ya da ünlü bir sanatçının konser biletlerinin satışa sunulması gibi gelişmeleri düzenli olarak istismar ettiğini belirtti ve oyunculara şu uyarıyı yaptı:

“Yeni GTA oyununun çıkışını heyecanla bekleyen oyuncular, bu süreçte farkında olmadan zararlı yazılımlar indirebiliyor veya reklam yazılımları ve tarayıcı korsanları gibi potansiyel olarak zararlı ya da istenmeyen uygulamalarla karşılaşabiliyor. Oyunculara dikkatli olmasını ve oyunları yalnızca resmi dağıtım kanallarından edinmesini öneriyoruz.”