GTA 6 Heyecanı Siber Saldırganlara Fırsat Oldu: 27 Bin 416 Saldırı Tespiti Yapıldı
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Güvenlik yazılımı şirketi Kaspersky'nin telemetri verileri, GTA 6 ile bağlantılı zararlı yazılım ve istenmeyen uygulamalara ilişkin 27 bin 416 tespit kaydedildiğini gösterdi. Saldırganlar sahte kurulum dosyaları, etkinleştirme araçları ve sahte satış siteleri üzerinden oyuncuların paralarını ve kişisel bilgilerini hedef alıyor. Oyunun PC sürümü henüz erişime açılmadığı için özellikle bilgisayar kullanıcıları risk altında.
Haziran-Kasım arasında 27 bin 416 tespit yapıldı.
Uzman oyuncuları resmi kanallara çağırdı.
CyberLeek sızdırılmış sürüm için bin dolar istemişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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