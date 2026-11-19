GTA 6'nın resmi bir Android veya iOS sürümü bulunmuyor, buna rağmen internette 'GTA 6 APK' adıyla dosyalar dolaşıyor. İncelenen dosya Unity ile geliştirilmiş, reklam odaklı ve 36,8 MB boyutunda bir uygulama çıktı. Mart 2024'te ortaya çıkan dosya 90'dan fazla adla 1.700'den fazla kez yüklendi. Test ortamında dosya silme, hata ayıklama araçlarını kontrol etme ve operatör ile ülke kodu bilgisini okuma davranışları görüldü. Araştırmacılar bu davranışların bir kısmının agresif reklam yazılımlarında da yaygın olduğunu belirtti, uygulamayı kesin olarak zararlı yazılım saymadı ancak güvenilir bulmadı.