GTA 6 Heyecanını Fırsata Çeviren Dolandırıcıların Beş Farklı Tuzağı Ortaya Çıktı
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GTA 6'nın çıkışıyla birlikte oyunculara yönelik dolandırıcılık girişimleri de arttı. Güvenlik araştırmacıları sahte siteler, sahte uygulamalar ve ürün satışları üzerinden yürütülen beş ayrı yöntemi inceledi. Bu yöntemlerin bazılarında kullanıcılardan hesap girişi, bazılarında kripto cüzdanı bağlaması isteniyor.
Ücretsiz oyun vaadi Google şifresini hedefliyor.
Ücretsiz kod siteleri anket ve indirme istiyor.
Sahte GTA 6 uygulaması güvenilir bulunmadı.
Kripto cüzdanı bağlamak pahalıya patlayabiliyor.
GTA 6 içecek makinesinin görseli yapay zekâ çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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