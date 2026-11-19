GTA 6 Çıkışına Saatler Kala PlayStation Network'te Kesinti: Binlerce Kullanıcı Sorun Bildirdi
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Dünyanın en çok beklenen oyunu GTA 6'nın 19 Kasım'daki çıkışına saatler kala PlayStation Network (PSN) 18 Kasım Çarşamba günü kesinti yaşadı. Giriş hatası ve sunucu bağlantı sorunları yaşayan binlerce oyuncu Downdetector'a şikâyet düştü; Sony henüz sorunun nedenini açıklamadı.
Kaynak: Daily Mail, Axios, TMZ
Çarşamba öğle saatlerinde PSN'e giriş yapamayan ve bağlantı hatası alan oyuncular Downdetector'a akın etti.
Sony'nin durum sayfası PS5, PS4, PS3 ve PS Vita'da oyun ve sosyal hizmetlerin etkilendiğini duyurdu.
PS5 oyuncularının GTA 6'yı açabilmesi için 26.07-14.23.00 sistem yazılımını yüklemesi zorunlu.
Oyunun gece yarısı açılması bekleniyor; Yeni Zelanda'dan başlayan dağıtım Avrupa ve Kuzey Amerika'ya doğru ilerleyecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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