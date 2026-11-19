Sorunlar ABD'de Doğu Yakası saatiyle öğle saatlerinde başladı. TMZ'nin aktardığına göre Pasifik saatiyle 11.49'da Downdetector'a 1.787 kullanıcı sorun bildirmişti; PIX11 bu sayıyı yaklaşık 2 bin olarak yazdı, bazı yayınlar ise 4 bini aşan şikâyetten söz etti. Rakamlar kullanıcı bildirimlerine dayandığı için kaynaktan kaynağa değişiyor.

Oyuncular özellikle hesaba giriş yaparken ve çevrimiçi özellikleri açarken hata aldığını belirtti. Axios'a göre PlayStation, Çarşamba öğleden sonra çevrim içi oyun platformunda büyük bir kesinti yaşandığını doğruladı.