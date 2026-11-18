Soruşturmanın ilk başlığı, Sony'nin PS Store satışlarında uyguladığı komisyon ücretleri. Kurul, bu ücretlerin aşırı olup olmadığını ve dijital sürümlerin fiziksel kopyalardan daha pahalı satılmasına yol açıp açmadığını araştıracak.

Bir diğer soru, dijital oyun ve oyun içi içeriklerin PS Store dışındaki kanallarda satılmasının engellenip engellenmediği. Rakipler bu yolla piyasanın dışında bırakılıyorsa, bu rekabet hukuku açısından ayrıca incelenecek.

Üçüncü başlık geliştiriciler. Kurul, oyun yapımcılarının oyunculara alternatif satış kanallarını ya da daha ucuz seçenekleri duyurmasının kısıtlanıp kısıtlanmadığına bakacak.