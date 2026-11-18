GTA 6 Çıkarken Rekabet Kurulu Sony'nin Peşine Düştü: PS Store Komisyonları İçin Soruşturma Açıldı
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Rekabet Kurulu, Sony'nin PlayStation oyun içerikleri pazarındaki faaliyetleri hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurul, PS Store'daki komisyon ücretlerini ve dijital oyunların satış koşullarını inceleyecek; karar, GTA 6'nın PS5'e geldiği 19 Kasım'ın arifesinde duyuruldu.
Soruşturma, Sony'nin dört şirketini tek bir ekonomik bütün olarak kapsıyor.
Kurul, PS Store komisyonlarının aşırı olup olmadığına ve dijital oyunları pahalı yapıp yapmadığına bakacak.
Aynı komisyon, Birleşik Krallık'ta 2 milyar sterlinlik toplu davanın da konusu.
Soruşturma açılması, Sony'nin kanunu ihlal ettiği anlamına gelmiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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