GTA 5'ten 13 Yıl Sonra Çıkan GTA 6'nın Grafikleri ve Görüntü Kalitesi Dünya Çapında Gündem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Rockstar Games’in efsanevi serisi GTA, 13 yıl sonra yeni oyunuyla geri döndü. GTA 6 daha ön siparişte rekor kırdı ve satın alma rakamlarıyla oyun dünyasında yeni bir eşik belirledi. Oyunun görselleri ise GTA 5'in yanında başka bir çağdan geliyormuş gibi duruyor. Işıklandırmadan karakter yüzlerine, kalabalıktan çevre detaylarına kadar iki oyun arasındaki fark çok büyük.
İşte GTA 5 ile GTA 6 arasındaki grafik farkı.
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın