Take-Two'nun açıkladığı listeye göre GTA 6, 13 dil desteğiyle çıkıyor ve Türkçe bu listede yer almıyor. Şirket, çıkış sonrasında yeni diller eklemeyi planladığını söylüyor ama ne hangi dillerin geleceği ne de bir tarih belli. Türkçe seslendirme ve arayüz için Rockstar'dan da bugüne kadar bir taahhüt gelmedi.

Üstelik konsol tarafında işler zor: PS5 ve Xbox Series X|S'te oyun dosyalarına erişilemediği için bilgisayardaki gibi dosya değiştirerek yama yapmanın yolu kapalı. Çözüm bu yüzden oyunun içine değil, ekrana müdahale eden bir uygulamadan geliyor. Oyunun 19 Kasım'da PS5 ve Xbox'ta çıkışını yaptığı düşünülürse, Türkçe altyazı arayan oyuncuların ilk durağı da CouchSubs oldu.