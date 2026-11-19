GTA 6 Türkçe Yama Nasıl Yapılır? PS5'te Türkçe Altyazı İçin Ücretsiz CouchSubs Uygulaması
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GTA 6'da resmi Türkçe dil seçeneği bulunmuyor ve PS5 ile Xbox Series X|S'te oyun dosyalarına erişilemediği için eskiden alıştığımız türden bir Türkçe yama da yapılamıyor. Oyuncuların elindeki en pratik çözüm, Türk yazılımcı Sinan Yorulmaz'ın geliştirdiği ücretsiz ve açık kaynaklı CouchSubs uygulaması: Oyundaki İngilizce altyazıyı okuyup Türkçeye çeviriyor ve TV'de oyunun üstünde gösteriyor.
Kaynak: ShiftDelete.Net, CHIP, GitHub
GTA 6'nın dil listesinde Türkçe yok ve Take-Two çıkış sonrası için tarih vermedi.
CouchSubs konsola ya da oyuna dokunmadan, altyazıyı ekrandan okuyarak çalışıyor.
Kurulum için PS5'in yanında bir bilgisayar, uyumlu bir TV ve ikinci bir PSN hesabı gerekiyor.
Çeviri varsayılan olarak bilgisayarda yapılıyor, isteyen Gemini veya DeepL'e geçebiliyor.
GTA 6 çeviri paketi oyuncular oynadıkça büyüyor ve 87 bin satıra ulaştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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