GTA 6'nın Çıkış Haftasındaki Satış ve Gelir Tahminleri Paylaşıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
13 yıllık bekleyişin ardından perşembe günü satışa sunulan Grand Theft Auto 6, ilk satış tahminleriyle gündemde. Analitik platformu Sensor Tower, oyunun satış adedine ve gelirine ilişkin hesaplarını paylaştı. Geliştirici Rockstar Games ile çatı şirketi Take-Two Interactive ise oyuna yönelik talebi eşi benzeri görülmemiş olarak nitelendirdi.
Satış 24,5 milyonu aştı.
Gelir 2,36 milyar dolara ulaştı.
Resmî veriler henüz yok.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın