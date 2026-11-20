Oyunun geliştiricisi Rockstar Games ile çatı şirketi Take-Two Interactive, satış adetlerine ve elde edilen gelire ilişkin resmî verileri henüz paylaşmadı. İki şirket de oyuna yönelik talebi eşi benzeri görülmemiş olarak nitelendirdi. Bu yüzden 24,5 milyon adet ve 2,36 milyar dolarlık rakamlar şimdilik analitik platformun tahminlerine dayanıyor.