Sıvı Sabun mu Daha İyi Katı Sabun mu?
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Günlük hijyen alışkanlıklarında en çok merak edilen konuların başında sıvı sabun ile katı sabun arasındaki farklar geliyor. Bir kesim ortak kullanılan katı sabunların mikrop barındırdığını öne sürerken, diğer kesim sıvı sabunlardaki kimyasal bileşenlerin risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. Mikrobiyoloji ve dermatoloji uzmanlarının paylaştığı bilimsel bulgular ise yıllardır süregelen bu tartışmada ezber bozan sonuçlar ortaya koyuyor.
Katı Sabun Mikrop Bulaştırır mı?
Sıvı Sabun Şişelerinde Dikkat Çeken Detay
Cilt Dengesi ve İçerik Farklılıkları
Sıvı Sabun mu Daha İyi Katı Sabun mu?
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