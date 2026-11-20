Uzman değerlendirmelerine göre her iki sabun türü de doğru uygulandığında virüs ve bakterileri uzaklaştırma açısından benzer etkiyi gösteriyor. Temizliğin kalitesini belirleyen temel unsur sabunun katı ya da sıvı olmasından çok, ellerin en az 20 saniye boyunca parmak araları, avuç içi ve tırnak kenarları dahil edilerek özenle yıkanması. Evde su tutmayan delikli bir sabunlukta saklanan katı sabunlar pratik ve ekonomik bir tercih olarak öne çıkarken, ortak ve kalabalık alanlarda temassız aparatlarla sunulan sıvı sabunlar daha güvenli bir kullanım imkanı sağlıyor.