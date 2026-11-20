Turgut'a göre büyük bütçenin bir başrol oyuncusuna ayrılması, diğer rolleri de etkiliyor. Başrol erkek oyuncu alındığında başrol kadının zayıf tutulmak zorunda kalabildiğini ya da yan oyuncuların buna göre dengelendiğini anlatan yapımcı, bunun işin ve içeriğin kalitesine yansıdığını söyledi.

Sözlerini 'Bunu biz yapıyoruz. Sektör yapıyor.' diyerek tamamlayan Turgut, bu tablonun sorumluluğunu sektörün tamamıyla paylaştığını dile getirdi.