Kızılcık Şerbeti’nin Yapımcısı Faruk Turgut’tan Milyonluk Başrol Ücretlerine Tepki
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, dizi sektöründeki yüksek başrol ücretlerini ve bunun prodüksiyon bütçelerine etkisini anlattı. Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan 'Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde' programına konuk olan Turgut, ücretlerin arz-talep dengesiyle şekillendiğini söyledi.
Kaynak: Bloomberg HT, 'Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde'
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Turgut, başrol ücretlerinin arz-talep meselesi olduğunu söyledi.
25 milyonluk bir dizide 3-3,5 milyonluk başrol ücretinin ciddi sıkıntı olduğunu belirtti.
Büyük bütçenin tek oyuncuya ayrılmasının diğer rollere yansıdığını söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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