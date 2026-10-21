article/comments
article/share
Haberler
TV
Yapımcı Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'ne Dair En Büyük Pişmanlığını İlk Kez Açıkladı

Yapımcı Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'ne Dair En Büyük Pişmanlığını İlk Kez Açıkladı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 13:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, Bak Burası Çok Önemli programında diziye dair en büyük pişmanlığını ilk kez açıkladı. Turgut, ilk iki sezonda yakalanan etkiyi ve senaryo ritmini sonraki sezonlara taşıyamadıklarını kabul etti. Yapımcı, o dönemin kendisine yaşattığı hazzı “olağanüstü” sözleriyle anlattı.

KAYNAK: Bak Burası Çok Önemli

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nde ilk iki sezondaki etkiyi ve senaryo ritmini sonraki sezonlarda sürdüremediklerini kabul etti.

Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nde ilk iki sezondaki etkiyi ve senaryo ritmini sonraki sezonlarda sürdüremediklerini kabul etti.

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, 5. sezonda hem kadro hem de kamera arkasındaki değişikliklerle gündemden düşmüyor. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut ise bu kez başarıdan değil, pişmanlıktan söz etti.

Turgut'a göre dizinin en büyük eksiği, ilk iki sezonda yakalanan etkinin sonraki yıllara taşınamaması oldu. Yapımcı bunu şu sözlerle anlattı:

'Keşke o iki sezonluk etkiyi ve o senaryo ritmini sonraki sezonlarda da devam ettirmeyi becerebilseydik. Ama her şey zor. Dediğim gibi, bir dizi uzun soluklu olunca sıkıntıları da çok büyük oluyor.'

Bu itiraf, dizinin ilk sezonlarını özleyen seyircilerin uzun süredir dile getirdiği eleştirileri de akıllara getirdi.

Yapımcı, ilk iki sezonun kendisine yaşattığı hazzı "olağanüstü" sözleriyle tarif etti.

Yapımcı, ilk iki sezonun kendisine yaşattığı hazzı "olağanüstü" sözleriyle tarif etti.

Faruk Turgut, aynı açıklamada dizinin ilk dönemine ayrı bir parantez açtı. Yapımcıya göre o sezonların hem izleyiciden aldığı karşılık hem de kendisine hissettirdikleri bambaşkaydı:

'Çünkü o ilk iki sezonun tadı olağanüstüydü, geri dönüşü muhteşemdi. Manevi olarak bana yaşattığı haz da olağanüstüydü.'

Turgut, artık işin maddi tarafından çok manevi tarafının kendisini mutlu ettiğini de ekledi. Bunu yaşına, sektördeki tecrübesine ve arşiv gücünün ona sağladığı olanaklara bağladı.

Turgut'a göre bir dizinin köşe yazılarında, psikologlar arasında ve üniversitelerde tartışılması tarihe iz bırakmak demek.

Turgut'a göre bir dizinin köşe yazılarında, psikologlar arasında ve üniversitelerde tartışılması tarihe iz bırakmak demek.

Yapımcı, Kızılcık Şerbeti'nin yalnızca reytinglerle değil, yarattığı tartışmayla da değerli olduğunu düşünüyor:

'Eğer bir iş konuşuluyorsa, tartışılıyorsa, köşe yazarları onunla ilgili yazı yazıyorsa, psikologlar ve sosyologlar üzerine kafa yoruyorsa, üniversiteler bu konuyu tartışıyorsa bu benim için çok değerli ve kıymetli. Çünkü öyle ya da böyle tarihe bir iz bırakıyorsunuz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın