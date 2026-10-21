Yapımcı Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'ne Dair En Büyük Pişmanlığını İlk Kez Açıkladı

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, 5. sezonda hem kadro hem de kamera arkasındaki değişikliklerle gündemden düşmüyor. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut ise bu kez başarıdan değil, pişmanlıktan söz etti.

Turgut'a göre dizinin en büyük eksiği, ilk iki sezonda yakalanan etkinin sonraki yıllara taşınamaması oldu. Yapımcı bunu şu sözlerle anlattı:

'Keşke o iki sezonluk etkiyi ve o senaryo ritmini sonraki sezonlarda da devam ettirmeyi becerebilseydik. Ama her şey zor. Dediğim gibi, bir dizi uzun soluklu olunca sıkıntıları da çok büyük oluyor.'

Bu itiraf, dizinin ilk sezonlarını özleyen seyircilerin uzun süredir dile getirdiği eleştirileri de akıllara getirdi.