Yapımcı Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'ne Dair En Büyük Pişmanlığını İlk Kez Açıkladı
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Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, Bak Burası Çok Önemli programında diziye dair en büyük pişmanlığını ilk kez açıkladı. Turgut, ilk iki sezonda yakalanan etkiyi ve senaryo ritmini sonraki sezonlara taşıyamadıklarını kabul etti. Yapımcı, o dönemin kendisine yaşattığı hazzı “olağanüstü” sözleriyle anlattı.
KAYNAK: Bak Burası Çok Önemli
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Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nde ilk iki sezondaki etkiyi ve senaryo ritmini sonraki sezonlarda sürdüremediklerini kabul etti.
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Yapımcı, ilk iki sezonun kendisine yaşattığı hazzı "olağanüstü" sözleriyle tarif etti.
Turgut'a göre bir dizinin köşe yazılarında, psikologlar arasında ve üniversitelerde tartışılması tarihe iz bırakmak demek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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