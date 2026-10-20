"Işıl" Ece İrtem'in Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden Kimsenin Gitmemesine Faruk Turgut'tan Yanıt

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem, 15 Haziran'da evinde hayatını kaybetmişti. Yasak Elma, Yeni Gelin ve Sandık Kokusu gibi yapımlarda da rol alan oyuncunun ani vefatı, 35. yaş gününün hemen ardından gelmesiyle büyük üzüntü yaratmıştı.

Alev Gürsoy Cimin'in YouTube programı Bak Burası Çok Önemli'ye konuk olan yapımcı Faruk Turgut, Ece İrtem'le ilgili soruları da yanıtladı. Oyuncunun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Turgut, onun setteki disiplinine ayrı bir parantez açtı:

'Tabii üzüldüm, genç ölüm. Allah ailesine sabır versin, o yaşta zor. Bizimle de bir seneye yakın çalıştı, gayet iyiydi. Seti de çok iyiydi, disiplinliydi, güzel de bir karakter oluşturdu.'