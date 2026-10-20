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"Işıl" Ece İrtem'in Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden Kimsenin Gitmemesine Faruk Turgut'tan Yanıt

"Işıl" Ece İrtem'in Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden Kimsenin Gitmemesine Faruk Turgut'tan Yanıt

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 17:01
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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, haziran ayında 35 yaşında hayatını kaybeden 'Işıl' Ece İrtem hakkında yeniden konuştu. Turgut'un cenazeye diziden kimsenin gitmemesiyle ilgili soruya verdiği yanıt dikkat çekti. 

KAYNAK: Bak Burası Çok Önemli

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nin eski oyuncusu Ece İrtem'in vefatı hakkında konuştu.

Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nin eski oyuncusu Ece İrtem'in vefatı hakkında konuştu.

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem, 15 Haziran'da evinde hayatını kaybetmişti. Yasak Elma, Yeni Gelin ve Sandık Kokusu gibi yapımlarda da rol alan oyuncunun ani vefatı, 35. yaş gününün hemen ardından gelmesiyle büyük üzüntü yaratmıştı.

Alev Gürsoy Cimin'in YouTube programı Bak Burası Çok Önemli'ye konuk olan yapımcı Faruk Turgut, Ece İrtem'le ilgili soruları da yanıtladı. Oyuncunun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Turgut, onun setteki disiplinine ayrı bir parantez açtı:

'Tabii üzüldüm, genç ölüm. Allah ailesine sabır versin, o yaşta zor. Bizimle de bir seneye yakın çalıştı, gayet iyiydi. Seti de çok iyiydi, disiplinliydi, güzel de bir karakter oluşturdu.'

Cenazeye Kızılcık Şerbeti'nden kimsenin gitmemesi sorulduğunda Turgut, "Vefa nerede var ki?" diye karşılık verdi.

Cenazeye Kızılcık Şerbeti'nden kimsenin gitmemesi sorulduğunda Turgut, "Vefa nerede var ki?" diye karşılık verdi.

Söyleşinin en çok konuşulacak kısmı ise cenaze sorusu oldu. Turgut, Ece İrtem'in son yolculuğuna uğurlandığı törende Kızılcık Şerbeti ekibinden kimsenin yer almamasına dair soruya şu sözlerle yanıt verdi:

'Vefa nerede var ki? Bu sektörü hedefe koyup sanki buradaki insanların birbiriyle bağı diğer sektörlerden farklıymış gibi bir algı yaratmayalım. İstanbul'da olsa giderlerdi. Kuşadası'nda olmasından kaynaklı herhalde gidilmedi. Hiçbir şey yapmıyorsan kameralara görünmek için gitmenin bir anlamı yok.'

Yapımcı, oyuncu dünyasının bu konuda ayrıca hedef alınmaması gerektiğini savunurken ekibin cenazeye gitmemesini törenin İstanbul dışında yapılmasına bağladı.

Kendisinin neden gitmediği sorulan Faruk Turgut, "Gidecek kadar bir hukukumun olduğunu düşünmedim" dedi.

Turgut'a son olarak kendisinin cenazeye neden katılmadığı da soruldu. Yapımcı bu soruya 'Ben de gitmedim, gidecek kadar bir hukukumun olduğunu düşünmedim.' yanıtını verdi.

Faruk Turgut'un Ece İrtem hakkındaki ilk açıklaması ise oyuncunun vefatının hemen ardından gelmişti. Haziran ayında Posta'ya konuşan yapımcı, Ece İrtem'in hiçbir rahatsızlığı olmadığını belirterek 'Biz de şoktayız. Herkes birbirine soruyor bu iş nasıl oldu diye?' demişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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