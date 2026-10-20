"Işıl" Ece İrtem'in Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden Kimsenin Gitmemesine Faruk Turgut'tan Yanıt
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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, haziran ayında 35 yaşında hayatını kaybeden 'Işıl' Ece İrtem hakkında yeniden konuştu. Turgut'un cenazeye diziden kimsenin gitmemesiyle ilgili soruya verdiği yanıt dikkat çekti.
KAYNAK: Bak Burası Çok Önemli
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Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti'nin eski oyuncusu Ece İrtem'in vefatı hakkında konuştu.
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Cenazeye Kızılcık Şerbeti'nden kimsenin gitmemesi sorulduğunda Turgut, "Vefa nerede var ki?" diye karşılık verdi.
Kendisinin neden gitmediği sorulan Faruk Turgut, "Gidecek kadar bir hukukumun olduğunu düşünmedim" dedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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